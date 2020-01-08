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Valesca Popozuda faz apelo para Parada LGBT falar de HIV e Aids

Seguidores de Valesca Popozuda apoiaram a cantora após ela pedir que Parada LGBT de São Paulo de 2020 fale sobre HIV e Aids

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 09:52
A cantora Valesca Popozuda Crédito: Felipe Braga
São Paulo vai receber a 24ª Parada LGBT no próximo dia 14 de junho deste ano. Para a ocasião, a cantora Valesca Popozuda já fez um apelo: quer que o evento trate de forma mais abrangente os temas "HIV" e "Aids". 
Nesta terça (7), a bonita usou suas redes sociais, em vídeo, para falar sobre o seu pedido. 
"Esse vídeo é um pedido para a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo! Foi prorrogado para o início de janeiro a escolha do Tema da Parada 2020, até hoje, vinte e três edições depois, nunca o HIV e a AIDS foi tema da Parada. Apesar do Hiv e da Aids não serem uma pauta exclusiva da comunidade LGBTQIA+, não dá para nós negarmos que ela é uma pauta prioritária. Entendendo hoje que a AIDS é o que mais mata nossa comunidade, ao menos 3.500 pessoas por ano, achamos que não há tema mais importante que esse", começou. 

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Em seguida, ela continuou: "Outro tema discutido nas reuniões foi a Democracia, obviamente não dá para negar a urgência de discuti-la também, por isso, sugerimos o tema Democracia é acesso! LGBT + prevenção e tratamento para o HIV e a AIDS. Vamos para a rua, vamos exercer e lutar por nossa democracia com o tema da AIDS e do HIV. Além das mortes, esse tema traz muito estigma para quem vive com HIV ou para quem vive com AIDS!". 
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Esse vídeo é um pedido para a Associação da Parada do Orgulho Lgbt de São Paulo! Foi prorrogado para o início de janeiro a escolha do Tema da Parada 2020, até hoje, vinte e três edições depois, nunca o Hiv e a Aids foi tema da Parada. Apesar do Hiv e da Aids não serem uma pauta exclusiva da comunidade LGBTQIA+, não dá para nós negarmos que ela é uma pauta prioritária. Entendendo hoje que a Aids é o que mais mata nossa comunidade, ao menos 3.500 pessoas por ano, achamos que não há tema mais importante que esse. Outro tema discutido nas reuniões foi a Democracia, obviamente não dá para negar a urgência de discuti-la também, por isso, sugerimos o tema DEMOCRACIA É ACESSO! LGBT + PREVENÇÃO E TRATAMENTO PARA O HIV E A AIDS Vamos para a rua, vamos exercer e lutar por nossa democracia com o tema da Aids e do Hiv. Além das mortes, esse tema traz muito estigma para quem vive com hiv ou para quem vive com Aids! @paradasp #paradapelaaidseohiv

Uma publicação compartilhada por Valesca Popozuda (@valescapopozuda) em

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