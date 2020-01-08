Valesca Popozuda faz apelo para Parada LGBT falar de HIV e Aids

"Esse vídeo é um pedido para a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo! Foi prorrogado para o início de janeiro a escolha do Tema da Parada 2020, até hoje, vinte e três edições depois, nunca o HIV e a AIDS foi tema da Parada. Apesar do Hiv e da Aids não serem uma pauta exclusiva da comunidade LGBTQIA+, não dá para nós negarmos que ela é uma pauta prioritária. Entendendo hoje que a AIDS é o que mais mata nossa comunidade, ao menos 3.500 pessoas por ano, achamos que não há tema mais importante que esse", começou.