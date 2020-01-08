Valesca Popozuda faz apelo para Parada LGBT falar de HIV e Aids

São Paulo vai receber a 24ª Parada LGBT no próximo dia 14 de junho deste ano. Para a ocasião, a cantora Valesca Popozuda já fez um apelo: quer que o evento trate de forma mais abrangente os temas "HIV" e "Aids".
Nesta terça (7), a bonita usou suas redes sociais, em vídeo, para falar sobre o seu pedido.
"Esse vídeo é um pedido para a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo! Foi prorrogado para o início de janeiro a escolha do Tema da Parada 2020, até hoje, vinte e três edições depois, nunca o HIV e a AIDS foi tema da Parada. Apesar do Hiv e da Aids não serem uma pauta exclusiva da comunidade LGBTQIA+, não dá para nós negarmos que ela é uma pauta prioritária. Entendendo hoje que a AIDS é o que mais mata nossa comunidade, ao menos 3.500 pessoas por ano, achamos que não há tema mais importante que esse", começou.
Em seguida, ela continuou: "Outro tema discutido nas reuniões foi a Democracia, obviamente não dá para negar a urgência de discuti-la também, por isso, sugerimos o tema Democracia é acesso! LGBT + prevenção e tratamento para o HIV e a AIDS. Vamos para a rua, vamos exercer e lutar por nossa democracia com o tema da AIDS e do HIV. Além das mortes, esse tema traz muito estigma para quem vive com HIV ou para quem vive com AIDS!".