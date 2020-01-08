Larissa Manoela estará em novela da Globo, diz colunista

A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Larissa Manoela , 18, decidiu encerrar o seu contrato com o SBT após sete anos de emissora para embarcar em uma nova fase da carreira. Produzindo filmes para a Netflix neste primeiro semestre do ano, tudo indica que a atriz será a mais nova contratada da rede Globo.

Ela estaria sendo cotada para estrear na emissora no próximo semestre, na novela "Além da Ilusão", de Alessandra Poggi. Segundo a colunista Patrícia Kogut, a trama das 18h ainda tem título provisório e não possui data de estreia confirmada. Claudia Raia e Thiago Lacerda também seriam nomes cotados para a novela de época.

Em resposta, a Globo diz que "a novela ainda não tem escalação e nada foi divulgado." Já a mãe da artista, Silvana Santos, não quis confirmar a informação. "Agora a Larissa está focada nos filmes da Netflix. É tudo que podemos dizer até o momento", afirmou no dia 20 de dezembro.

Nesta terça-feira (7), Silvana foi procurada novamente mas ainda não se manifestou. A plataforma de streaming informou que "Larissa Manoela tem contrato para participar de produções da Netflix, porém ele não é exclusivo", ou seja, o que não impediria a atriz de assinar com a rede Globo.

Na Netflix, Manoela é a protagonista do filme "Modo Avião", com Erasmo Carlos , 78, que conta a história da jovem Ana (Larissa Manoela), que estudou moda sonhando em ser uma grande estilista, mas largou tudo para virar uma influenciadora digital. O outro título ainda não foi divulgado.

Ainda no ar na emissora de Silvio Santos em "As Aventura de Poliana", Larissa Manoela contou que foi pega de surpresa ao saber que a trama de Íris Abravanel foi confirmada até 2021. Com a sua saída, Manoela gravou suas últimas cenas como Mirela até o fim de dezembro de 2019.

"Essa notícia de que a novela vai se entender surpreendeu a todos. A gente estava já na 'vibe' do fim das gravações e pegou bastante o pessoal de surpresa", afirma a artista, que vem também vem investindo na carreira como cantora.

No dia 4 de outubro, Larissa Manoela lançou o seu novo álbum musical "Além do Tempo", seu segundo projeto da carreira -em 2014 estreou com o disco "Com Você". Em entrevista, a artista comentou sobre o amadurecimento das letras e suas inspirações para as 12 faixas.

"Participei de todo o processo e na escolha das músicas, que mostram uma nova fase de amadurecimento e de crescimento. As canções refletem bem o que eu quero dizer. A ideia é trazer fãs que me acompanham há tempos e os novos que agora poderão dançar e curtir", afirmou ela.