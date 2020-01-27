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Tom Veiga, intérprete de Louro José, se casa no Rio de Janeiro

Tratando um câncer de pulmão, Ana Maria Braga não compareceu à cerimônia; ator apoiou a apresentadora nesta segunda, 27, durante anúncio da doença

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 19:09
O dono da voz por trás do papagaio Louro José, Tom Veiga se casou com Cybelle Hermínio Costa Crédito: Instagram/@eliete.braun
O dono da voz por trás do papagaio Louro José, Tom Veiga se casou neste sábado, 25, com Cybelle Hermínio Costa, no Rio de Janeiro. A celebração ocorreu dois anos depois de o artista se divorciar de Alessandra Veiga, com quem teve uma filha.
Esboçando sorrisos e ao som de Shallow Now, de Lady Gaga e Bradley Cooper, o casal foi gravado por amigos durante a cerimônia. Os dois aparecem dançando e se beijando durante a festa.
Ana Maria Braga, que anunciou estar com câncer de pulmão nesta segunda-feira, 27, não compareceu. Um dia antes do casório, ela esteve em São Paulo, no hospital BP Mirante, para a primeira sessão de quimioterapia e imunoterapia.

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Durante o anúncio da apresentadora do Mais Você sobre a doença, Veiga, no papel de Louro José, demonstrou apoio e otimismo ao falar do tratamento da colega. Os dois entrarão de férias em sete de fevereiro e retornarão ao programa após três semanas.
Veiga e Cybelle têm a conta do Instagram fechada, mas registros do evento podem ser encontrados na rede social com a hashtag #papagaionagaiola.
Ver essa foto no Instagram

Tom Veiga(Louro José), é um homem casado! O intérprete do personagem do Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, se casou co Cybelle Hermínio neste final de semana em um sítio do Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, Ana Maria não marcou presença na cerimônia. No entanto, outros colegas de trabalho de Tom registraram tudinho da festa e surpreenderam ao usar a hashtag #papagaionagaiola para brincar com o amigo. (?: @eliete.braun) . . . #tomveiga #casamento #lourojose #anamariabraga #maisvoce #famososdainternet #divulgacaoeparceria #divulgação #celebridades #noticias #noticiasbrasil #campinagrande #campinagrandetem #maisdivulgacao #midiasocial #joaopessoa #campinagrandepb #joaopessoaparaiba #santacruzdocapibaribe #joãopessoa #paraiba #boqueirão

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