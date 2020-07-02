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Coronavírus

Tom Hanks critica pessoas que se recusam a usar máscara: 'vergonha'

Ator e sua mulher, Rita Wilson, foram alguns dos primeiros artistas a serem diagnosticados com o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 18:34

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 18:34

Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson
Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson Crédito: Joel Ryan/Invision/AP
O ator Tom Hanks, que contraiu covid-19 em março de 2020, participou de uma entrevista coletiva em 30 de junho e criticou as pessoas que se recusam a usar máscaras ao sair de casa. Ele chegou a ficar alguns dias internado em um hospital na Austrália junto com a mulher, Rita Wilson, que também contraiu a doença.
"Existem apenas três coisas que nós podemos fazer para conseguir chegar no amanhã: usar máscara, praticar o distanciamento social e lavar nossas mãos", disse Hanks na coletiva de imprensa virtual, publicada pela revista People.
A coletiva tinha o objetivo de divulgar o novo filme do ator, Greyhound, que estreia em 10 de julho na plataforma de streaming Apple TV+. Hanks seguiu no tema e falou sobre a decisão de alguns de não usar máscara: "essas coisas são tão simples, tão fáceis, se qualquer um não consegue encontrar um motivo para fazer essas três coisas, eu penso apenas que 'vergonha para você'".

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Hanks comparou essas três medidas de prevenção com os cuidados que um motorista deve ter: "se você está dirigindo um carro você não vai muito rápido, você dá seta e evita atingir pedestres. Meu Deus, isso é senso comum".
Na entrevista, o ator ressaltou que ele e Rita Wilson estão bem e tiveram cerca de dez dias de sintomas "desconfortáveis". "Acho que fomos modelos de recuperação da covid-19, mas nos isolamos também para que não passássemos a doença para ninguém que entrasse em contato conosco e desde então estamos praticando o mesmo isolamento e distanciamento social que é pedido para o todos", afirmou Hanks.

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