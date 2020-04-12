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Curado do coronavírus, Tom Hanks apresenta 'Saturday Night Live' de casa

Com o último episódio inédito tendo sido transmitido há um mês, a série ainda contou com a participação de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. Martin cantou uma versão da música 'Shelter from the Storm', de Bob Dylan.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 17:25

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 17:25

Uma das primeira celebridades confirmadas com a Covid-19, o ator Tom Hanks, agora recuperado, apresentou o clássico programa de humor americano "Saturday Night Live" neste sábado (11), veiculado pela rede NBC.
Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson
Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson Crédito: Joel Ryan/Invision/AP
O episódio foi apresentado num formato inédito, com esquetes gravados na casa dos artistas, para evitar que as celebridades e funcionários da atração ficassem expostos em meio à pandemia do novo coronavírus.

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"É um momento estranho para tentar fazer piadas", disse o ator no monólogo que abriu o programa.
Com o último episódio inédito tendo sido transmitido há um mês, a série ainda contou com a participação de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. Martin cantou uma versão da música "Shelter from the Storm", de Bob Dylan.
O programa ainda homenageou o produtor do programa Hal Willner, que faleceu em decorrência da doença.

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