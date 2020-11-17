'Sou um racista em desconstrução', confessa Bruno Gagliasso

O ator Bruno Gagliasso Crédito: Globo/Estevam Avellar

O ator Bruno Gagliasso participou do programa Fala Celio! na noite desta segunda (16) e abriu o coração sobre o racismo que a filha Titi, a mais velha, vem sofrendo ao longo dos anos.

"Sem dúvida estamos muito longe do mundo da conquista por respeito e igualdade. A maior prova disso é o que a Viola Davis falou recentemente ao pedir igualdade na indústria do entretenimento. A maior prova disso são os nossos governantes, o que eles pregam, o que eles falam. (...) Estamos distantes ainda, mas é uma luta de todos. Eu lutei como um leão para defender a minha filha, mas, na verdade, o que eu fiz, foi o mínimo, como pai, como ser-humano e como cidadão, que prega e quer igualdade, respeito, e que quer que as pessoas evoluam", alertou.

E continuou: "Nunca pensei que sofreria preconceito, quando fosse pai. Quando a gente fala sobre amor, a gente não pensa nessas coisas. Amor não tem CEP e é o maior agente transformador. (...). Ainda escutamos muitos absurdos dos nossos governantes e, ao mesmo tempo, temos muita esperança, pois vi a nova lista de vereadores eleitos e muitos são maravilhosos. Ainda ficou muito impressionado com pessoas que pensam diferente".