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Abriu o coração

'Sou um racista em desconstrução', confessa Bruno Gagliasso

Ator e marido de Gio Ewbank abriu o jogo sobre preconceito que vê a filha Titi ser vítima e aproveitou para conscientizar fãs em entrevista nesta segunda (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 09:26

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 09:26

O ator Bruno Gagliasso
O ator Bruno Gagliasso Crédito: Globo/Estevam Avellar
O ator Bruno Gagliasso participou do programa Fala Celio! na noite desta segunda (16) e abriu o coração sobre o racismo que a filha Titi, a mais velha, vem sofrendo ao longo dos anos. 
"Sem dúvida estamos muito longe do mundo da conquista por respeito e igualdade. A maior prova disso é o que a Viola Davis falou recentemente ao pedir igualdade na indústria do entretenimento. A maior prova disso são os nossos governantes, o que eles pregam, o que eles falam. (...) Estamos distantes ainda, mas é uma luta de todos. Eu lutei como um leão para defender a minha filha, mas, na verdade, o que eu fiz, foi o mínimo, como pai, como ser-humano e como cidadão, que prega e quer igualdade, respeito, e que quer que as pessoas evoluam", alertou.
E continuou: "Nunca pensei que sofreria preconceito, quando fosse pai. Quando a gente fala sobre amor, a gente não pensa nessas coisas. Amor não tem CEP e é o maior agente transformador. (...). Ainda escutamos muitos absurdos dos nossos governantes e, ao mesmo tempo, temos muita esperança, pois vi a nova lista de vereadores eleitos e muitos são maravilhosos. Ainda ficou muito impressionado com pessoas que pensam diferente".

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Bruno ainda admitiu estar em processo de desconstrução e concluiu: "Eu sou um racista em desconstrução, porque a gente é fruto de uma sociedade, que aprendeu muita coisa errada. Então, a gente (ele, a esposa e os filhos) está sempre aprendendo o tempo inteiro e eu tenho certeza que meus filhos serão antirracistas e quando eu digo isso, é porque a gente está aprendendo juntos e eu estou aprendendo para poder ensina-los cada vez mais e faze-los seres humanos fortes".

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