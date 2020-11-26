Sophie Turner e Joe Jonas já pensam em ter segundo filho

Sophie Turner e Joe Jonas Crédito: Instagram/@joejonas

Quatro meses após o nascimento de sua primeira filha, Sophie Turner, 24, e Joe Jonas, 31, já estão pensando em ter um segundo bebê. É o que informa nesta quinta a revista US Weekly.

"Joe e Sophie já estão tentando ter outro bebê," afirma uma fonte não identificada à publicação. "Eles estão muito animados para expandir sua família. A chegada da primeira filha os tornou muito próximos, e eles querem ter uma grande família juntos", completa.

Willa nasceu em julho deste ano. Casados desde maio de 2019, Sophie Turner e Joe Jonas não falaram publicamente sobre a gravidez, que foi noticiada em fevereiro pela US Weekly. Em maio, a ex-estrela de "Game of Thrones"foi fotografada com a barriga de grávida em evidência durante uma caminhada com o marido.

Em abril deste ano, o cantor falou abertamente como tem sido a quarentena ao lado da esposa durante bate-papo descontraído com o apresentador do E! News, Andy Cohen. O integrante da banda Jonas Brothers disse que estava sendo bom ficar em casa com a amada.