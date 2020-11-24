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Aniversário de filho de Wesley Safadão será transmitido ao vivo no YouTube

Mileide Mihaile, mãe de Yhudy, decidiu preparar celebração e compartilhar com seguidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 20:16

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 20:16

A influenciadora digital Mileide Mihaile e o filho, Yhudy, fruto do relacionamento com o cantor Wesley Safadão
A influenciadora digital Mileide Mihaile e o filho, Yhudy, fruto do relacionamento com o cantor Wesley Safadão Crédito: Instagram/@mileidemihaile
A influenciadora digital Mileide Mihaile, ex-mulher de Wesley Safadão, decidiu preparar uma festa inusitada para o filho Yhudy, fruto do relacionamento com o cantor.
Nas comemorações de 10 anos do garoto, a mãe irá transmitir todos os detalhes da celebração através do YouTube e das redes sociais. "Estou resolvendo como vocês, meus seguidores, poderão entrar na festa do meu filho comigo. Quero compartilhar com todos os meus inscritos no canal. Vocês vão poder entrar comigo na festa, ao vivo, na íntegra. Se inscreve no canal, porque essa quarta-feira vai ser bem diferente", prometeu.
A festa, com tema do personagem Harry Potter, será nesta quarta, 25, às 19h, com transmissão no canal do YouTube de Mileide.
Como os pais de Yhudy são separados, ainda não se sabe se Wesley Safadão estará nas comemorações. O cantor atualmente está casado com Thyane Dantas, com quem tem dois filhos, Dom e Ysis.

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