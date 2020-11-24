Aniversário de filho de Wesley Safadão será transmitido ao vivo no YouTube

Nas comemorações de 10 anos do garoto, a mãe irá transmitir todos os detalhes da celebração através do YouTube e das redes sociais. "Estou resolvendo como vocês, meus seguidores, poderão entrar na festa do meu filho comigo. Quero compartilhar com todos os meus inscritos no canal. Vocês vão poder entrar comigo na festa, ao vivo, na íntegra. Se inscreve no canal, porque essa quarta-feira vai ser bem diferente", prometeu.