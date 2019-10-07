Minha nossa!

Sonia Abrão surge internada em foto e preocupa fãs

Apresentadora teve foto postada pelo irmão, Elias Abrão, e fãs ficaram preocupados sobre real motivo de internação da apresentadora

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 08:04 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Sonia Abrão surge internada em foto e preocupa fãs Crédito: Reprodução/Instagram

A noite deste domingo (6) foi de preocupação para os fãs de Sônia Abrão. A apresentadora foi mostrada pelo irmão, Elias, internada em um hospital de São Paulo.

"Há poucos dias foi a mãe, hoje a irmã. Ainda bem que só tenho mais uma", escreveu ele, em legenda de post feito na web.

Nenhum familiar e nem a própria apresentadora detalharam o que está acontecendo e qual seria o motivo da internação. No entanto, os internautas se solidarizaram e enviaram mensagens de apoio à bonita.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta