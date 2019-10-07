Home
Sonia Abrão surge internada em foto e preocupa fãs

Apresentadora teve foto postada pelo irmão, Elias Abrão, e fãs ficaram preocupados sobre real motivo de internação da apresentadora

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 08:04

 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Sonia Abrão surge internada em foto e preocupa fãs Crédito: Reprodução/Instagram

A noite deste domingo (6) foi de preocupação para os fãs de Sônia Abrão. A apresentadora foi mostrada pelo irmão, Elias, internada em um hospital de São Paulo. 

"Há poucos dias foi a mãe, hoje a irmã. Ainda bem que só tenho mais uma", escreveu ele, em legenda de post feito na web. 

Nenhum familiar e nem a própria apresentadora detalharam o que está acontecendo e qual seria o motivo da internação. No entanto, os internautas se solidarizaram e enviaram mensagens de apoio à bonita. 

