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Estão nos EUA

Paulo Gustavo mostra rosto dos filhos gêmeos pela primeira vez

Humorista e o marido continuam na Califórnia, nos Estados Unidos, onde deram entrevista exclusiva à reportagem do Fantástico, programa dominical da Globo

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 07:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 out 2019 às 07:34
Paulo Gustavo e o marido, o médico Thales Bretas, com os filhos gêmeos com a reportagem da Globo nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram
Paulo Gustavo, 40, divulgou pela primeira vez o rostinho dos filhos gêmeos, Gael e Romeu. Os meninos, que são frutos da relação do humorista com o marido, Thales Bretas, foram gerados nos Estados Unidos por meio de uma barriga de aluguel.
O casal permanece na Califórnia com as crianças, onde receberam Renata Capucci, 46, que os entrevistou para o Fantástico (Globo).  "Risadas e emoção numa história de vida que envolve perdas, superação e muita vontade de ser feliz!", escreveu a jornalista sobre a matéria no Instagram
Paulo Gustavo anunciou dia 18 de agosto o nascimento dos filhos por meio de suas redes sociais. "Romeu e Gael nasceram!! Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade! Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês!", postou o ator.

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O humorista se casou com o dermatologista, Bretas, dia 20 de dezembro de 2015 após pouco mais de um ano de namoro. Em 2017, a primeira tentativa do casal de ter um bebê foi interrompida após a mulher contratada para gerá-los passar por um parto prematuro no meio da gestação.

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