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Thaila Ayala se casa com Renato Góes em Pernambuco

Os atores, que estão juntos desde 2017, oficializaram a união na Igreja do Carmo,  em Olinda

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 16:34

Publicado em 

06 out 2019 às 16:34
Thaila Ayala e Renato Góes se casaram em Olinda Crédito: Reprodução/ instagram/thailaayala
AGÊNCIA ESTADO - Thaila Ayala e Renato Góes decidiram oficializar o casamento, neste sábado (05), em cerimônia que foi realizada na Igreja do Carmo, na cidade de Olinda, em Pernambuco.
Os atores se conheceram durante uma sessão de fotos para uma marca em 2017 e estão juntos desde então. Thaila cresceu na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O pernambucano Renato nasceu em Olinda, onde ocorreu a cerimônia.
As madrinhas do casamento, todas de azul, foram personalidades: Sophie Charlotte, Débora Nascimento, Julia Faria, Fiorella Mattheis e Carol Sampaio. Após a cerimônia no religioso, a festa ocorreu no castelo do Instituto Ricardo Brenand, no Recife, para quatrocentos convidados.
Thaila Ayala e Renato Góes se casaram em Olinda Crédito: Reprodução/ instagram/renatogoess

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