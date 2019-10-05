Kevinho tem intoxicação alimentar e fica de fora do Rock in Rio

Cantor Kevinho tinha apresentação confirmada no Rock in Rio Crédito: Reprodução/Instagram @kevinho

AGÊNCIA FOLHAPRESS - Kevinho faria uma participação especial neste sábado (5) no Rock in Rio, mas cancelou sua ida devido a uma intoxicação alimentar, segundo a organização do evento. O artista estaria em um momento pontual do show da Funk Orquestra com Ludmilla, Fernanda Abreu e Buchecha no palco Sunset.

Para a ocasião, está programada uma homenagem a MC Sapão, que morreu em abril deste ano e participaria do festival pela primeira vez.

O público poderá ver os artistas cantando três hits: Tranquilão, Diretoria e Eu Vou Desafiar Você, que animavam o público em shows do Sapão.

O encontro entre a primeira orquestra de funk do mundo, criada em 2019, e representantes do gênero musical vai passar por três décadas do estilo no Brasil. São 22 jovens músicos regidos por Eder Palozzi, que já passou por conservatórios da Itália e da Inglaterra.

Zé Ricardo conta que ficou muito impactado com a morte do artista. Quando eu o convidei recebi um áudio em que ele dizia o quanto estava feliz em estar no Rock in Rio e o quanto era importante para ele.

Jefferson Fernandes Luiz, o MC Sapão, morreu no Rio de Janeiro aos 40 anos, após passar nove dias internado na UTI com um grave quadro de pneumonia e insuficiência cardíaca.

O festival na capital fluminense chega aos dois dias finais neste fim de semana, na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico (zona oeste), com ingressos esgotados.