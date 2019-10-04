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Amor na Cidade do Rock!

Fãs fazem cerimônia de casamento dentro do Rock in Rio

O casamento aconteceu em uma capela chamada "Love of My Life", em referência à música do Queen, montada entre barracas de lanches gourmet e ativações de marcas

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 09:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2019 às 09:03
  Crédito: Reprodução/Instagram @rockinrio
Em 2010, Otávio de Oliveira Junior subiu ao palco, tocou guitarra e deu um selinho no vocalista Billie Joe Armstrong, do Green Day. Ele tinha 19 anos quando foi ao show da banda em São Paulo, ocasião em que conheceu a namorada, Viviane Boscaro. Nesta quinta (3), os dois se casaram em uma pequena cerimônia no quarto dia de Rock in Rio 2019.
Juntos há seis anos, eles comandam uma loja de hambúrgueres em Osasco, no interior de São Paulo.
"É raro amar o rock como vocês amam", disse a juíza de paz, Maria Vitória Guimarães Riera, que desde 2011 oficializa casamentos no Rock in Rio. "Um dia, num show que havia em São Paulo, Otávio Junior acabou no palco. Espero que hoje aconteça a mesma coisa."
O casamento aconteceu em uma capela chamada "Love of My Life", em referência à música do Queen, montada entre barracas de lanches gourmet e ativações de marcas. Várias pessoas paravam para tirar foto com um Mustang vermelho ao lado da cerimônia.

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A banda do casamento mostrou versões em jazz de músicas pop, como "Moves Like Jagger", do Maroon 5, e "Shape of You", de Ed Sheeran. Ao fundo, nomes como Jaloo, Gaby Amarantos e Lucas Estrela faziam a apresentação Pará Pop, no palco Sunset.
A noiva entrou na capela ao som de "Um Mundo Ideal", trilha do filme "Aladdin". Eles saíram casados e emocionados enquanto a banda tocava o tema da série "Game of Thrones".
"Como faz para casar aqui?", perguntou uma pessoa que se emocionou com a cerimônia. Pelo menos mais um casamento ainda vai acontecer neste Rock in Rio, no próximo sábado (5).

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