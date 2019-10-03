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Renata Rasseli

Capixaba Mariana Coelho, ex-The Voice, canta no Rock in Rio

Cantora vai subir ao palco da Cidade do Rock nesta quinta (3) e na próxima sexta (11) estará em Vitória para show na Praia do Canto

Públicado em 

03 out 2019 às 12:01
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Colaboração: Pedro Permuy
  Crédito: Reprodução/Instagram @marianacoelho_
A nossa Mariana Coelho vai subir nesta quinta (3) ao palco do Rock in Rio, na Cidade Maravilhosa, para soltar a voz ao lado de Gustavo Mota. Lá, a capixaba ex-The Voice Brasil canta - além de outros hits - sua "Tranquila", música autoral que lançou em 2018 e já tem mais de 2,2 milhões de plays no Spotify. Na próxima sexta-feira, dia 11, a bonita volta ao Espírito Santo direto para os holofotes do Spirito Jazz, casa noturna da Praia do Canto, em Vitória, para um show com sucessos de Amy Winehouse e outras canções que já fazem parte do repertório da jovem.

CANTOR SILVA E ANDRÉ PRANDO NO ROCK IN RIO

E ela não é a única capixaba que vai dar o ar da graça na Cidade do Rock. Neste ano, o cantor Silva e André Prando também vão expor a figura - e seus sons - pelos ares cariocas. Ambas apresentações acontecem no dia 6 de outubro. 
Os cantores capixabas Silva e André Prando Crédito: Reprodução/Instagram @andreprando
Silva vai protagonizar no evento ao lado de Lulu Santos, no Palco Sunset. A promessa é de compor um set de grandes hits dos dois. No Instagram, o marido de Clebson Teixeira (Lulu) até brincou com um possível nome pra a dupla: "Lulucio". 
> Capixabas Silva e André Prando vão se apresentar no Rock in Rio 2019
Já Prando vai brilhar no Palco Supernova. O músico será o penúltimo a se apresentar, a princípio, de acordo com a programação oficial publicada no site do festival. "A proposta do palco é apresentar artistas relativamente novos e em ascensão. Acho que representa muito a cena indie atual. Fiquei muito honrado com o convite", disse ele, em entrevista à Gazeta no mês passado. 

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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