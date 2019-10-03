Capixaba Mariana Coelho, ex-The Voice, canta no Rock in Rio

A nossavai subir nesta quinta (3) ao palco do, na Cidade Maravilhosa, para soltar a voz ao lado de Gustavo Mota. Lá, a capixabacanta - além de outros hits - sua, música autoral que lançou em 2018 e já tem mais de 2,2 milhões de plays no. Na próxima sexta-feira, dia 11, a bonita volta ao Espírito Santo direto para os holofotes do Spirito Jazz,, em Vitória, para um show com sucessos de Amy Winehouse e outras canções que já fazem parte do repertório da jovem.