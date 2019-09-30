Cantora Duda Beat usa look de estilista capixaba no Viradão Vitória

A cantora Duda Beat, de 31 anos, fez agitar o Centro da Capital capixaba no último sábado (28), ao subir no palco da Praça Costa Pereira. A pernambucana foi atração principal da primeira noite de Viradão Vitória 2019 e usou um look assinado pelo estilista capixaba Leonardo Loreto. O look, desenhado sob medida para a artista, foi feito em duas peças com direito a par de luvas de tecido combinando. A bonita vestiu o visual com tênis branco e o styling da loira é de Leandro Portos. Leo Loreto - como é mais conhecido nas rodas da sociedade do Espírito Santo - já é figurinha fácil no staff de artistas que passam pelo Espírito Santo. O jovem já vestiu Lexa e Pabllo Vittar em outras ocasiões e fez sucesso com suas produções em todas elas.