Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Cantora Duda Beat usa look de estilista capixaba no Viradão Vitória

Leonardo Loreto assinou visual da cantora no último sábado (28), quando a  dona do hit "Bixinho" subiu ao palco do Viradão Vitória, na Praça Costa Pereira

Públicado em 

30 set 2019 às 17:30
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A cantora Duda Beat, no Viradão Vitória 2019, usando look feito por estilista capixaba Leonardo Loreto Crédito: Tati Hauer
Colaboração: Pedro Permuy
A cantora Duda Beat, de 31 anos, fez agitar o Centro da Capital capixaba no último sábado (28), ao subir no palco da Praça Costa Pereira. A pernambucana foi atração principal da primeira noite de Viradão Vitória 2019 e usou um look assinado pelo estilista capixaba Leonardo Loreto. O look, desenhado sob medida para a artista, foi feito em duas peças com direito a  par de luvas de tecido combinando. A bonita vestiu o visual com tênis branco e o styling da loira é de Leandro Portos. Leo Loreto - como é mais conhecido nas rodas da sociedade do Espírito Santo - já é figurinha fácil no staff de artistas que passam pelo Espírito Santo. O jovem já vestiu Lexa e Pabllo Vittar em outras ocasiões e fez sucesso com suas produções em todas elas. 
A cantora Duda Beat e o estilista capixaba Leonardo Loreto Crédito: Tati Hauer
Croqui enviado à coluna, pelo estilista Leonardo Loreto, do look usado pela cantora Duda Beat no Viradão Vitória 2019 Crédito: Arquivo pessoal/A GAZETA
Em um vídeo, enviado à coluna pelo próprio estilista, é possível até ouvir a cantora agradecendo ao capixaba pelo look. Assista:

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados