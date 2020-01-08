Solange Gomes: 'Quer ser rainha de bateria? Basta pagar'

Questionada se ainda gostaria de estar à frente de uma bateria no carnaval ela confessou. Eu ia voltar a desfilar em 2020, mas não cheguei ao meu peso ideal, não dá para ir pra avenida com tudo fora do lugar. Solange confessou que o sobrepeso veio em decorrência de medicamentos para sua síndrome do pânico. Tive síndrome do pânico por 2 anos, não tive receio de procurar um psiquiatra.