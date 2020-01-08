Solange Gomes: 'Quer ser rainha de bateria? Basta pagar'

Aos 45 anos de idade, a ex-banheira do Gugu, Solange Gomes, esteve em um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro para um bate papo revelador transmitido pelo canal do fashionista brasileiro Israel Cassol. Com revelações sobre os bastidores do carnaval e a conquista do cargo de rainha ou madrinha de bateria de uma escola de samba, a musa contou. A pessoa não está na frente da bateria porque é legal. É claro que é um posto pago. As escolas precisam ganhar dinheiro, todos tem que ajudar, declarou.
Questionada se ainda gostaria de estar à frente de uma bateria no carnaval ela confessou. Eu ia voltar a desfilar em 2020, mas não cheguei ao meu peso ideal, não dá para ir pra avenida com tudo fora do lugar. Solange confessou que o sobrepeso veio em decorrência de medicamentos para sua síndrome do pânico. Tive síndrome do pânico por 2 anos, não tive receio de procurar um psiquiatra.
Para finalizar o bate-papo com o fashionista, Solange falou sobre o lançamento do seu livro "Solange Gomes, Sem Arrependimentos". No meu livro falei de todos os meus relacionamentos. E completou: Não tive medo de falar do meu relacionamento abusivo com o ex-marido.