Modelo abre o jogo sobre cantada de Marcos Mion: 'Hipocrisia'

A modelo Ana Carolina Jorge e o apresentador Marcos Mion Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram

A modelo Ana Carolina Jorge diz que recebeu uma cantada do apresentador Marcos Mion . Ela usou seu perfil do Instagram para postar um print da suposta conversa com mensagens às que atribui ao comandante de "A Fazenda".

"Faz mais ou menos um ano em que eu parei de acreditar em famílias perfeitas no Instagram" Ana Carolina Jorge - Modelo

Segundo informações do Uol, a imagem, de dezembro de 2018, traz o que seriam mensagens privadas enviadas do apresentador para ela. "Fica muito sem graça aquela academia sem você sorrindo e pulando corda!", escreveu ele.

Modelo acusa Marcos Mion de paquerá-la Crédito: Reprodução/Instagram

Sem ter obtido resposta, o apresentador da Record ainda mandou um emoji apaixonado e pediu: "Me responde".

A modelo deu apenas um breve esclarecimento sobre o caso e afirmou que não se manifestará novamente. "Não vou postar mais nada, o papo encerrou por aqui. Não gosto de hipocrisia, gente que vai na Igreja e dá lição de moral nos outros, mas eu não quero mídia em cima da tristeza alheia", disse.