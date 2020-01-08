'Homem adora transexual', diz Ken Humano após se assumir mulher

Roddy Alves, o ex-Ken Humano que se assumiu mulher trans Crédito: Josh Brandao/Reprodução/Instagram @joshbrandao

Roddy Alves, apresentadora de TV brasileira que mora na Europa e que acabou de se assumir uma mulher trans, garante que o assédio dos homens está cada vez maior desde que ela tomou a decisão de expor a sexualidade.

Em entrevista à revista Quem, a bonita, que ficou conhecida como Ken Humano nos últimos anos, revelou que a descoberta da transsexualidade veio em maio de 2019. "Eu fui diagnosticada como trangênero e o médico me deu opção de continuar fazendo terapia e tomar hormônios femininos. Na época, eu recusei. Mas depois, mudei de ideia e voltei ao médico para iniciar o tratamento. Minha condição, no entanto, era começar de maneira lenta, para entender como poderia reagir, disse, à publicação.

"Um monte de homem em minha cola, agora! Está chovendo como canivete. No Instagram, recebo mensagens de cada homem maravilhoso, de toda parte do mundo. O assédio aumentou muito. Homem adora transexual, não sei o motivo" Roddy Alves - Ken Humano que se assumiu mulher trans

Em outubro do ano passado, Roddy já estava tomando hormônios femininos, mas decidiu manter tudo em sigilo porque não se sentia preparada para falar sobre o assunto publicamente.

"Eu não contei para ninguém, era segredo. É uma coisa muito pessoal. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa pública e não conseguiria  e nem poderia  esconder para o resto da vida, conta. Segundo Roddy, desde outubro, ela começou a fazer a sua transição e viver uma vida como mulher. Coloquei extensão nos cabelos, comecei a usar roupa feminina. Pedi afastamento dos programas de televisão da Alemanha e da Itália. A TV, na verdade, nem é o problema. Mas eu precisava de um tempo. Precisava me afastar para poder cuidar de mim, conclui.

Crédito: Josh Brandao/Reprodução/Instagram @joshbrandao

CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL

Roddy revelou que ainda não fez a cirurgia de mudança de sexo, como é popularmente conhecida. Mas pensa, sim, em se submeter ao procedimento. "Tenho que esperar ao menos 12 meses. Quando começamos o tratamento hormonal, precisamos esperar este tempo para fazer a cirurgia. Meu médico e psiquiatra também precisarão emitir um laudo atestando que sou, de fato, uma mulher transexual para poder realizar, explica.