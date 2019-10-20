Mudança

Sem sexo há dois anos, Andressa Urach diz que mulher 'vulgar' morreu

Convertida, ela afirma se arrepender do passado, mas que não há como apagá-lo

Para a modelo Andressa Urach, 32, a mulher que ela era antes da sua conversão religiosa não existe mais. "Aquela mulher vulgar e impura morreu". Apresentando atualmente o quadro Eu Sobrevivi, exibido no Balanço Geral do sul do país, pela Record, ela não lembra em nada a modelo que foi vice Miss Bumbum, dançarina do cantor Latino e protagonista de diversas polêmicas tanto em eventos, como o Carnaval, quanto no reality "A Fazenda".

"Eu entendo que é difícil para as pessoas acreditarem na transformação. No passado, quando eu não conhecia Deus, eu também achava impossível uma pessoa mudar tanto, mudar do vinho para a água. Mas eu não ligo. Sou agora uma mulher que não preciso provar nada. A paz que eu tenho dentro de mim supera qualquer tipo de julgamento ou aprovação das pessoas. Eu tenho Deus no coração e tenho que prestar contas para Ele e não para as pessoas. O tempo que mostre".

Em extensa entrevista concedida à colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, Urach contou detalhes da nova vida e diz que não faz sexo há dois anos, desde que se separou de Tiago Costa, com quem havia se casado pela segunda vez. Ambos, que são pais de Arthur, 14, terminaram a relação em abril de 2017, seis meses após oficializarem a união.

"Eu não gosto de falar da minha vida sexual. Hoje, não fico mais à vontade. Tenho vergonha. Sou a favor de sexo só depois do casamento. Casamento mesmo, abençoado na igreja e estou casta há dois anos. Desde que me divorciei, eu não transo com ninguém e vou ficar assim até ter um marido".

Apesar disso, recentemente, durante exame de rotina, a ex-modelo descobriu estar com sífilis, doença que pode ser transmitida por contato sexual, transfusão de sangue, contato direto com sangue ou da mãe contaminada para o feto.

"Fui doar sangue e descobri que estava com sífilis. Levei um susto. Não tenho a menor ideia onde e como peguei esse vírus. Tive uma vida terrível, era promíscua, sim, mas eu passei por várias transfusões de sangue quando eu fiquei internada por conta do problemas com hidrogel. Vai saber! O importante é que fiz o tratamento e agora estou curada. Graças a Deus, descobri a tempo e me livrei de graves consequências".

Na nova fase, Urach não fala de envolvimentos amorosos que afirmava ter vivido com famosos como o ator Cauã Reymond, 39, e o jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, 34. "Desculpe, mas eu não falo mais de terceiros. Eu tenho muito prazer de falar da minha vida. Situações que envolvam ou já envolveram outras pessoas, eu não falo mais. Não me sinto bem".

Apesar de toda essa mudança, que inclui se arrepender do passado, Urach diz não tecer juízos de valor em relação a pessoas que, assim como ela fez um dia, buscam ser famosas a qualquer custo. "Quem sou eu para julgar alguém se no passado eu fazia de tudo pela fama e pelo sucesso? Tudo é uma questão de escolha. Eu me arrependo e muito do meu passado, mas eu não tenho como apagar ou fingir que nunca fiz nada. Graças a Deus, eu pude mudar o rumo da minha história. Mas cada pessoa sabe onde está a sua verdade", finaliza.

