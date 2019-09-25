Urach fala de drama após contrair infecção sexualmente transmissível

Andressa Urach está prestes a lançar seu segundo livro, "Desejos da Alma", obra em que entrega mais segredos de sua vida de pecados. Convertida ao Evangelho desde 2015, de lá para cá a bonita tem usufruído da fama que conquistou pós-drama com infecção causada por hidrogel.
Só que neste segundo lançamento o que a loira promete revelar pode ser um segredo mais bombástico que todos os outros. Segundo informações do colunista Leo Dias, Andressa vai entregar todo o drama que vive desde que contraiu uma infecção sexualmente transmissível. De acordo com ele, ela define esse período da vida como: "Por ter caído no pecado".
Em "Morri Para Viver", seu primeiro livro, a evangélica vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Andressa era famosa por ter participado do Miss Bumbum, na ocasião, e aos poucos foi mudando sua imagem com posicionamentos cada vez mais pautados pela ideologia da igreja de Edir Macedo.
O novo livro será lançado pela editora Unipro na "Expo Cristã" no dia 17 de outubro, em São Paulo.