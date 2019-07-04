Evangélica, Andressa Urach remove tatuagem com nome do filho

Desde que decidiu se converter,foi aos poucos mudando de conduta. Agora, aque tinha vários desenhos no corpo resolveucom o nome do, que ficava na nuca.

Em seu perfil do Instagram, a modelo mostrou o processo de remoção: "Hoje comecei a apagar com laser minhas tatuagens. O terço do ombro e o nome do meu filho Arthur do meu pescoço". "Amo meu filho, mas não gosto mais de tatuagem e me arrependo de ter feito todas elas", continuou.