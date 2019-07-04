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Mudança

Evangélica, Andressa Urach remove tatuagem com nome do filho

Ex-Miss Bumbum mostrou procedimento pelo Instagram

Publicado em 

04 jul 2019 às 13:38

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 13:38

Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Desde que decidiu se converter, Andressa Urach foi aos poucos mudando de conduta. Agora, a evangélica que tinha vários desenhos no corpo resolveu remover a tatuagem com o nome do filho, que ficava na nuca. 
> Polêmica de estupro de Neymar revive caso entre Andressa Urach e CR7
Em seu perfil do Instagram, a modelo mostrou o processo de remoção: "Hoje comecei a apagar com laser minhas tatuagens. O terço do ombro e o nome do meu filho Arthur do meu pescoço". "Amo meu filho, mas não gosto mais de tatuagem e me arrependo de ter feito todas elas", continuou. 
Toda a mudança na vida da ex-Miss Bumbum começou em 2015, quando ela teve complicações de saúde que a deixaram entre a vida e a morte. 

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