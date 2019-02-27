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Indicada por pastor, Andressa Urach vira assessora de Direitos Humanos

Ex-modelo foi indicada por deputado pastor da Igreja Universal, terá remuneração de R$ 7.712,35 e promete 'política limpa e transparente'

Publicado em 

27 fev 2019 às 16:57

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 16:57

Andressa Urach vira assessora de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
A ex-modelo Andressa Urach foi nomeada assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Ela atuará na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Casa, por indicação do deputado Sérgio Peres (PRB).
O parlamentar é pastor na Igreja Universal, frequentada por Urach e, de acordo com sua assessoria, a indicação se deu em função do trabalho social da ex-modelo em presídios do Rio Grande do Sul. A nomeação de Andressa aparece no Diário Oficial da Assembleia do dia 21 de fevereiro. De acordo com a Casa, a remuneração para o cargo de Assessor VI, para o qual Andressa foi nomeada, é de R$7.712,35.
Andressa ganhou notoriedade na mídia do País por ter sido a vice-campeã do concurso Miss Bumbum em 2012. No ano seguinte, participou do reality show A Fazenda, da TV Record.
A ex-modelo Andressa Urach foi nomeada assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Ela atuará na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Casa, por indicação do deputado Sérgio Peres (PRB).
O parlamentar é pastor na Igreja Universal, frequentada por Urach e, de acordo com sua assessoria, a indicação se deu em função do trabalho social da ex-modelo em presídios do Rio Grande do Sul. A nomeação de Andressa aparece no Diário Oficial da Assembleia do dia 21 de fevereiro. De acordo com a Casa, a remuneração para o cargo de Assessor VI, para o qual Andressa foi nomeada, é de R$7.712,35.
Andressa ganhou notoriedade na mídia do País por ter sido a vice-campeã do concurso Miss Bumbum em 2012. No ano seguinte, participou do reality show A Fazenda, da TV Record.
A ex-modelo quase perdeu a vida em função de complicações provocadas pela aplicação de hidrogel nas pernas, em 2014. Depois disso, se converteu à religião e passou a frequentar a Igreja Universal. Em 2016, lançou o livro "Morri Para Viver", em que relata o episódio envolvendo o hidrogel e também fala sobre drogas, prostituição e fama.
Em seu perfil no Instagram, Urach vem publicando fotos do dia-a-dia na Assembleia. "Amo cuidar das pessoas", escreveu a agora assessora, após a nomeação. "Sei que nós temos muito trabalho pela frente, mas Deus conhece nosso coração e creio que tudo está dentro dos planos Dele."
Ela promete fazer uma política "limpa e transparente". "Vou compartilhando com vocês nosso trabalho para vocês acompanharem de perto tudo que estamos fazendo, uma política limpa e transparente."

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