Sarah Pôncio confirma separação de Jonathan Couto

Sarah Pôncio e Jonathan Couto posam com os filhos antes da separação Crédito: Reprodução/Instagram

Meses após os rumores sobre o fim do casamento, Sarah Pôncio veio a público anunciar a separação de Jonathan Couto. A confirmação foi feita nos stories do Instagram da influenciadora, que respondeu a caixa de perguntas.

Num jogo de verdade ou mentira, Sarah respondeu que é verdade que está solteira e que é mentira ela estar se relacionando com alguém. Jonathan já deixou a residência dos Pôncio e está morando em um apartamento, diz o jornal Extra.

A especulação de separação começou em setembro de 2020. Casados desde 2016, Sarah chegou a perdoar a traição de Jonathan com sua ex-cunhada, Letícia.