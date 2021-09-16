Sarah Pôncio confirma separação de Jonathan Couto

Meses após os rumores sobre o fim do casamento, Sarah Pôncio veio a público anunciar a separação de Jonathan Couto. A confirmação foi feita nos stories do Instagram da influenciadora, que respondeu a caixa de perguntas.
Num jogo de verdade ou mentira, Sarah respondeu que é verdade que está solteira e que é mentira ela estar se relacionando com alguém. Jonathan já deixou a residência dos Pôncio e está morando em um apartamento, diz o jornal Extra.
A especulação de separação começou em setembro de 2020. Casados desde 2016, Sarah chegou a perdoar a traição de Jonathan com sua ex-cunhada, Letícia.
Na época, foi descoberto que a filha mais velha e Jonathan era fruto de uma noite com a concunhada, Leticia Almeida, na época namorada de Saulo Pôncio, irmão de Sarah.