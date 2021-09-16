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Sarah Pôncio confirma separação de Jonathan Couto

A confirmação foi feita através da caixa de perguntas do Instagram

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 10:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2021 às 10:17
Sarah Pôncio e Jonathan Couto posam com os filhos antes da separação
Sarah Pôncio e Jonathan Couto posam com os filhos antes da separação Crédito: Reprodução/Instagram
Meses após os rumores sobre o fim do casamento, Sarah Pôncio veio a público anunciar a separação de Jonathan Couto. A confirmação foi feita nos stories do Instagram da influenciadora, que respondeu a caixa de perguntas.
Num jogo de verdade ou mentira, Sarah respondeu que é verdade que está solteira e que é mentira ela estar se relacionando com alguém. Jonathan já deixou a residência dos Pôncio e está morando em um apartamento, diz o jornal Extra.
A especulação de separação começou em setembro de 2020. Casados desde 2016, Sarah chegou a perdoar a traição de Jonathan com sua ex-cunhada, Letícia.
Na época, foi descoberto que a filha mais velha e Jonathan era fruto de uma noite com a concunhada, Leticia Almeida, na época namorada de Saulo Pôncio, irmão de Sarah.

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