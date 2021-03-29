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Mel Maia diz que é bloqueada por Saulo Poncio no Instagram

'Eu fui defender a Gabi [Brandt], e ele ficou bravo', afirma

Publicado em 29 de Março de 2021 às 14:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2021 às 14:03
A atriz Mel Maia
A atriz Mel Maia Crédito: Instagram/@melissamelmaia
A atriz Mel Maia, 16, disse neste domingo (28) que é bloqueada no Instagram pelo cantor Saulo Poncio. Ela falou sobre o assunto na rede social ao responder a pergunta de um fã sobre o tema.
"Eu já fui bloqueada por muita gente. Agora, por famoso, eu sou bloqueada pelo Saulo. Eu fui defender a Gabi [Brandt], e ele ficou bravo e me bloqueou", afirmou ela.
Casados, o cantor e a influenciadora já passaram por diversas polêmicas. No início do ano passado, chegou a circular na internet um vídeo, em que um homem, apontado como Saulo beija e acaricia a bunda de uma jovem em uma boate de Búzios, no Rio.
Na Páscoa de 2020, o artista comemorou a retomada da união e escreveu: "Não fui um bom exemplo, não fui um bom pai, não fui um bom marido. Não fui um bom filho, não fui um bom irmão, não fui um bom amigo. Mas Ele me buscou no fundo do poço, na lama, na sujeira."
Pouco tempo depois, em junho, Gabi anunciou que estava grávida. Ela deu à luz Henri, seu segundo filho com o músico em janeiro deste ano.

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Essa não foi a primeira vez que Saulo Poncio foi acusado de trair Gabi Brandt. Em junho de 2019, ele já tinha virado assunto nas redes sociais após aparecer em um vídeo com duas mulheres na saída de uma balada em Florianópolis. Na ocasião, ele disse que "não passava de uma fantasia de quem a propagou".
Em outra ocasião, o funcionário de um hotel de Limeira, no interior paulista, também divulgou um vídeo afirmando em que Saulo e seu companheiro de banda, Luan Lourenço, teriam encontrado duas mulheres durante a estadia no local
Saulo também se envolveu em uma polêmica de traição em 2018, após sua ex-namorada Letícia Almeida revelar que estava grávida de seu cunhado, Jonathan Couto, marido da irmã de Saulo, Sarah Poncio.

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