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Mel Maia expõe assédio cometido por homem casado em rede social

A atriz de 15 anos tirou um print e publicou na rede social na terça-feira (11)

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 15:54
Atriz Mel Maia, de 15 anos afirmou que encaminhou a publicação para a mulher do homem.  Crédito: Reprodução/ Instagram
A atriz Mel Maia, de 15 anos, dividiu com os seguidores no Twitter uma mensagem de assédio que recebeu de forma privada no Instagram, enviada por um homem casado. Ela tirou um print e publicou na rede social na terça-feira, 11.
"Essa sua língua deve fazer mágica", diz o recado enviado, em resposta a um story publicado pela artista.
Em seguida, ela afirma que encaminhou a mensagem para a mulher dele. "Agora aprende a ter educação", completou ela.
Com uma expressão de surpresa, o homem negou que tenha agido daquela forma. "Tá doida. Não fui eu", justificou. Mel mais apenas acrescentou: "boa sorte."
Nos comentários, a atriz disse que havia apagado outro tuíte e repostado para ocultar o nome do homem "por respeito a mulher dele".
Ao compartilhar o print, Mel escreveu "homens" na legenda, o que provocou diversas reações.
Internautas homens justificaram que nem todos são assim. E mulheres diziam que eles estavam "passando pano" para assediador.

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