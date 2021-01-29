Roteiro do Choque de Cultura tem “uma pitada de mundo real, outra de loucura”, diz Daniel Furlan

Por um lado, temos o ser humano mais estúpido que já ocupou um cargo público importante na história, o que para comédia é um prato cheio, mas, por outro lado, além de estúpido, é um crápula que está causando um retrocesso civilizatório que só gera tristeza, especialmente em como lida com a questão sanitária. Por outro lado, ainda (não sei se é permitido um terceiro lado de uma questão), essa revolta que ele proporciona muitas vezes pode ser um motor para trabalhar ridicularizando isso tudo, até porque ele já faz boa parte desse trabalho sozinho. Mas, acima de todo o ridículo e a revolta, a nota que fica é de tristeza. Até porque a gente lembra de pessoas próximas e queridas que votaram nesse verme e nem têm a desculpa da burrice. É muito desgosto. E parece que quanto mais ele demonstra sua anomalia moral, mais é aplaudido. É um culto, um hospício. É um horror.