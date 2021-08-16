Rebeca Andrade quer encontrar um namorado

Com um ouro e uma prata nos Jogos, a ginasta Rebeca Andrade será a porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento Crédito: Miriam Jeske/COB

"Sorte no jogo, azar no amor". Será que essa máxima vale para Rebeca Andrade? A medalhista olímpica - trouxe ouro e prata nos jogos de Tóquio - revelou nas redes sociais que está difícil arrumar um namorado.

"Está difícil namorar, gente. Estou aqui esperando o meu presente de Deus. Só por isso fico solteira. Mas, assim, vi uma brecha, estou namorando. Deu Valle é suco, deu mole é vapo", brincou ela, ao ser questionada se prefere ficar solteira ou namorar.

Na sequência, a ginasta de 22 anos ressaltou que, independente do estado civil, o importante é ser feliz. "Brincadeira, pessoal. Acho que se você é feliz sendo solteira, está tudo certo. Se é feliz namorando, está tudo certo também", complementou a ginasta.