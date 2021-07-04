Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedido de casamento

Paulo Betti pede Dadá Coelho em casamento durante manifestação

O ator Paulo Betti, 68, fez um pedido de casamento à atriz Dadá Coelho, 46, durante manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, neste sábado (3)

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 11:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2021 às 11:31
Paulo Betti fala da importância social de interpretar um personagem gay na novela
Paulo Betti fala da importância social de interpretar um personagem gay na novela "Império" Crédito: Reprodução/Instagram @paulobetti
O casal, que está junto desde 2016, marcou presença no ato e publicou diversas fotos do dia, inclusive uma anunciando a nova etapa do relacionamento.
A humorista de "A Culpa É da Carlota", do Comedy Central Brasil, falou sobre o pedido em seu Twitter. "Meu 'conje' @paulobetti3 me pediu em casamento na manifestação. Eu falei que a minha vida toda foi um ensaio para encontrá-lo."
A reprise da novela "Império", da TV Globo, trouxe lembranças a Betti, que interpretou o blogueiro Téo Pereira. "Tem gente que não acredita que eu não sou gay", disse em entrevista recente ao F5, do site da Folha de S.Paulo.
Ele relembra que teve receio de interpretar um personagem LGBTQIA+ de forma estereotipada e acabar não contribuindo para um debate mais amplo sobre a causa. Porém, após conversar com um primo, que é homossexual, a preocupação se atenuou.

Veja Também

Empresário do ES faz pedido de casamento em passeio de helicóptero

FOTOS: o casamento intimista de Rafael Dalla e Marcela Marchezi

Pocah planeja ter ex-BBBs em seu casamento e quer filhos com Ronan Souza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos Manifestação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa
Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados