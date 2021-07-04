Paulo Betti pede Dadá Coelho em casamento durante manifestação

Paulo Betti fala da importância social de interpretar um personagem gay na novela "Império" Crédito: Reprodução/Instagram @paulobetti

O casal, que está junto desde 2016, marcou presença no ato e publicou diversas fotos do dia, inclusive uma anunciando a nova etapa do relacionamento.

A humorista de "A Culpa É da Carlota", do Comedy Central Brasil, falou sobre o pedido em seu Twitter. "Meu 'conje' @paulobetti3 me pediu em casamento na manifestação. Eu falei que a minha vida toda foi um ensaio para encontrá-lo."

A reprise da novela "Império", da TV Globo, trouxe lembranças a Betti, que interpretou o blogueiro Téo Pereira. "Tem gente que não acredita que eu não sou gay", disse em entrevista recente ao F5, do site da Folha de S.Paulo.