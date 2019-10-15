Home
>
Famosos
>
Patrícia Abravanel fala de traição e gera polêmica: "Tem que perdoar"

Patrícia Abravanel fala de traição e gera polêmica: "Tem que perdoar"

Apresentadora vive casamento à distância e falou que "quem nunca pecou que atire a primeira pedra" ao tocar no assunto traição, durante o programa do pai, Silvio Santos, no SBT

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 07:58

 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel

Patrícia Abravanel voltou a causar polêmica neste domingo (13), ao falar sobre traição no Programa Silvio Santos, no SBT. A bonita deu uma opinião no mínimo questionável quando o pai deu início ao "Jogo dos Pontinhos". 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Durante o programa, o dono do SBT pergunta aos participantes de "é normal uma mulher que ama o marido mas saiu uma vez com o rapaz... É normal o marido continuar com ela?". Helen Ganzarolli defendeu a separação: "Se não estava feliz com o marido que se separasse dele".

Mas a herdeira da emissora não gostou tanto assim do que disse a colega e começou: "Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Até parece, ela tá se fazendo de bonitona. É a única santa do pau oco. Nunca chifrei, mas acho que o casamento... não sei o que é um casamento de 40, 25 anos. Mas se cai em tentação tem que perdoar. Se ela se arrependeu tem que perdoar", defendeu a apresentadora. Hellen discordou da opinião, e Patrícia continuou: "Então vai ficar sozinha a vida inteira. Vai ficar encalhada. É um Titanic, um navio bem bonito, maravilhosa, e tá encalhada".

Leia mais

Maluma é chamado de gay após surgir em foto polêmica

Esposa de Carlos Sardenberg morre em São Paulo

Kanye West se incomoda com roupas "muito sexy" de Kim Kardashian

Patrícia é casada com o deputado federal Fábio Faria e é mãe de Pedro, de 5 anos, Jane, de 1 ano e 9 meses, e Senor, de 5 meses. A apresentadora enfrenta um casamento à distância, já que o marido passa parte da semana em Brasília. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Casamento

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais