Palmirinha segue internada em hospital com quadro 'estável clinicamente'

Palmirinha Crédito: Instagram/@vovopalmirinha

A apresentadora Palmirinha Onofre segue internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, depois de passar mal e ser levada ao hospital na quarta-feira, 2. O estado de saúde dela é "estável clinicamente", mas não há previsão de alta até o momento.

Segundo o boletim médico liberado pelo hospital nesta segunda-feira, 7, a apresentadora permanece internada "para tratamento de quadro de distúrbio metabólico". Após a notícia de sua internação, havia sido informado que exames apontaram uma baixa quantidade de sódio no sangue de Palmirinha.

A assessoria da apresentadora informou que, antes de ser internada, Palmirinha passou mal e chegou a vomitar. Por ter 89 anos e fazer parte do grupo de risco para covid-19, a apresentadora estava em isolamento, em casa, junto com a família.