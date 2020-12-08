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Saúde

Palmirinha segue internada em hospital com quadro 'estável clinicamente'

Apresentadora, de 89 anos, passou mal em 2 de dezembro, e ainda não há previsão de alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 17:56

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:56

Palmirinha
Palmirinha Crédito: Instagram/@vovopalmirinha
A apresentadora Palmirinha Onofre segue internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, depois de passar mal e ser levada ao hospital na quarta-feira, 2. O estado de saúde dela é "estável clinicamente", mas não há previsão de alta até o momento.
Segundo o boletim médico liberado pelo hospital nesta segunda-feira, 7, a apresentadora permanece internada "para tratamento de quadro de distúrbio metabólico". Após a notícia de sua internação, havia sido informado que exames apontaram uma baixa quantidade de sódio no sangue de Palmirinha.

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A assessoria da apresentadora informou que, antes de ser internada, Palmirinha passou mal e chegou a vomitar. Por ter 89 anos e fazer parte do grupo de risco para covid-19, a apresentadora estava em isolamento, em casa, junto com a família.
Palmirinha já passou alguns dias internada em outubro de 2020, para tratar uma infecção urinária. "Não foi dessa vez que a Palmirinha foi, não!", comentou ela em um vídeo gravado à época no hospital.

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