Internada por infecção urinária, Palmirinha tranquiliza fãs em vídeo

Palmirinha está internada para tratar de uma infecção urinária desde a última quinta-feira, 22. Nesta terça-feira, 27, a cozinheira famosa por seus diversos trabalhos como apresentadora de TV publicou um vídeo tranquilizando seus fãs e agradecendo o apoio.
"Oi, pessoal. A Palmirinha está aqui! Não foi dessa vez que a Palmirinha foi, não. Ainda vou cozinhar bastante para vocês", disse ela. Segundo sua assessoria de imprensa, "a internação aconteceu para que ela pudesse receber antibiótico na veia".
Em nota, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde a apresentadora está internada, informou que "seu estado de saúde é estável, sem previsão de alta hospitalar".
No último dia 16 de outubro, o Estadão publicou uma entrevista com a apresentadora na qual ela conta como tem passado o isolamento em sua casa.
Confira a íntegra do boletim médico sobre o estado de saúde de Palmirinha:
"Boletim Médico - 27/10/2020 - 18h40
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que a paciente Palmira Nery Silva Onofre, a Palmirinha, encontra-se internada na instituição desde a última quinta-feira, 22 de outubro, para tratamento de quadro de infecção urinária.
Seu estado de saúde é estável, sem previsão de alta hospitalar.
Marcelo Oliveira Santos - Diretor Clínico
Antonio da Silva Bastos Neto - Diretor Executivo Médico"