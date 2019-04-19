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Encontro com Ana Maria Braga

Palmirinha explode de emoção no "Mais Você": "Hoje, eu posso morrer"

Palmirinha foi a convidada de Ana Maria Braga desta sexta (19) para participar do "Mais Você", na Globo

Publicado em 19 de Abril de 2019 às 16:58

Publicado em 

19 abr 2019 às 16:58
Palmirinha Onofre e Ana Maria Braga: emoção no "Mais Você", na Globo, na Sexta-feira da Paixão Crédito: TV Globo/Reprodução
Na manhã desta sexta-feira (19) Dia da Paixão de Cristo, Ana Maria Braga recebeu, em seu programa, a visita ilustre de Palmira Nere da Silva Onofre, a Palmirinha, que ficou conhecida por seus programas de culinária na televisão brasileira. Ao chegar no estúdio, com um tapete vermelho estendido a ela, a cozinheira chorou, abraçou Ana Maria e disse: "hoje, eu posso morrer".
A apresentadora do Mais Você mostrou o Louro José para Palmirinha, que ela não via "há 20 anos" e apresentou a mesa de café da manhã, que estava preparada especialmente para a data de Páscoa. Depois disso, as duas começaram a relembrar a trajetória da cozinheira e apresentadora de TV.
Ana Maria foi a porta de entrada para Palmirinha na televisão. Em um programa dela, a cozinheira, que chama seus telespectadores de 'amiguinho' e amiguinha', apresentou pela primeira vez um quadro de culinária.
"A Palmirinha foi em um programa da Silvia Poppovic em uma pauta sobre mulheres fortes. Nesta epoca, eu já tinha começado o (programa) Note e Anote, na TV Record, e vimos a docura dela. Ela já cozinhava. Nós a chamamos para conhecê-la e para que ela fizesse os quitutes, que faz tao bem", contou Ana Maria. "Chegou assustada, não conhecia televisão, mas aprendeu rápido", completou.
Na conversa, as duas relembraram receitas, cozinharam juntas e viram erros de Palmirinha que viraram memes na internet.

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