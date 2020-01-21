Louro José dividido entre Ana Maria e Palmirinha gera repercussão na web

Palmirinha posa com Louro José Crédito: Instagram/@vovopalmirinha

Louro José, o papagaio mais famoso da TV brasileira, vai deixar o programa de Ana Maria Braga para dividir a bancada com Palmirinha? É o que os internautas se perguntam nesta segunda-feira (20) após ele e as duas apresentadoras publicarem mensagens misteriosas em suas redes sociais.

Mas, segundo Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, as postagens são parte de uma campanha publicitária para a marca de refrescos em pó Mid.

No Twitter, Louro José logo se tornou um dos assuntos mais comentados. Tudo começou quando o perfil oficial do personagem interpretado por Tom Veiga publicou: "Com o coração dividido! Vêm coisas boas por ai...Logo conto para vocês! #ansioso."

Na sequência, Palmirinha postou uma foto ao lado do papagaio e escreveu: "Olha quem tá dividindo a bancada da cozinha comigo... #vemnovidades."

Por fim, Ana Maria Braga também compartilhou uma mensagem: "A vida me ensinou que o bom é dividir as amizades! O importante é o que a gente sente um pelo outro."

Nas redes sociais, os internautas se mostraram decepcionados com a possível saída de Louro José do Mais Você, da Globo. O assunto também rendeu vários memes.

"Se o Louro José sair do Mais Você eu desisto de vez da televisão", comentou um deles.

Se o louro José sair do mais você eu desisto de vez da televisão pic.twitter.com/vJSPQrNVxe — Matytheus (@matytheus) January 20, 2020

"Gente, como assim? Ana Maria Braga e Louro José vão se separar? Sinais do apocalipse"

Gente como assim?? Ana Maria Braga e Louro José vão se separar????



SINAIS DO APOCALIPSE pic.twitter.com/oTyyXaOhYr — Beto (@betopfvr) January 20, 2020