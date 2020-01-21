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Marketing?

Louro José dividido entre Ana Maria e Palmirinha gera repercussão na web

Publicações misteriosas seriam ação de marketing, segundo colunista; entenda

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 18:22
Palmirinha posa com Louro José Crédito: Instagram/@vovopalmirinha
Louro José, o papagaio mais famoso da TV brasileira, vai deixar o programa de Ana Maria Braga para dividir a bancada com Palmirinha? É o que os internautas se perguntam nesta segunda-feira (20) após ele e as duas apresentadoras publicarem mensagens misteriosas em suas redes sociais.
Mas, segundo Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, as postagens são parte de uma campanha publicitária para a marca de refrescos em pó Mid.  

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No Twitter, Louro José logo se tornou um dos assuntos mais comentados. Tudo começou quando o perfil oficial do personagem interpretado por Tom Veiga publicou: "Com o coração dividido! Vêm coisas boas por ai...Logo conto para vocês! #ansioso." 
Ver essa foto no Instagram

Com o coração dividido! Vêm coisas boas por aí... Logo conto para vocês! #ansioso

Uma publicação compartilhada por Louro José (@lourojoseoficial) em

Na sequência, Palmirinha postou uma foto ao lado do papagaio e escreveu: "Olha quem tá dividindo a bancada da cozinha comigo... #vemnovidades."
Por fim, Ana Maria Braga também compartilhou uma mensagem:  "A vida me ensinou que o bom é dividir as amizades! O importante é o que a gente sente um pelo outro."
Nas redes sociais, os internautas se mostraram decepcionados com a possível saída de Louro José do Mais Você, da Globo. O assunto também rendeu vários memes. 
"Se o Louro José sair do Mais Você eu desisto de vez da televisão", comentou um deles. 
"Gente, como assim? Ana Maria Braga e Louro José vão se separar? Sinais do apocalipse"
Fábia Oliveira não deu outros detalhes da ação da Midi. Procurada pela reportagem, a empresa não se manifestou até a conclusão deste texto.

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