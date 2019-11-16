Novo romance

Ana Maria Braga passeia com novo namorado francês em shopping no Rio

A assessoria de imprensa da apresentadora disse que o namoro é recente
Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 12:35

Ana Maria Braga faz sucesso na internet com look fashionista na Semana de Moda de Paris Crédito: Instagram
Ana Maria Braga, 70, foi fotografada nesta quinta-feira (14) com o seu novo namorado, o francês Johnny Lucet. O casal passeava em clima de romance em um shopping no Rio de Janeiro. 
A assessoria de imprensa da apresentadora disse que o namoro é recente, mas não deu detalhes sobre como eles se conheceram.
Em setembro, Ana Maria tirou duas semanas de férias e viajou para a região de Borgonha, na França, conhecida por produzir queijos e vinhos. Ela também causou frisson ao participar da Semana de Moda de Paris. 
A apresentadora já foi casada três vezes. A primeira com Eduardo de Carvalho, de 1980 a 1992, depois com Carlos Madrulha, de 1997 a 2002, e posteriormente com Marcelo Frisoni, de 2007 a 2009. 
O último namoro assumido por ela publicamente foi em 2017 com o publicitário Rui Gregolim.

