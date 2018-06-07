'Agora virei até modelo', brinca Palmirinha em foto para campanha

Vovó Palmirinha Crédito: Reprodução / Instagram

A apresentadora Palmirinha usou seu Instagram para mostrar seu visual como garota propaganda do Projeto Doce Viver, que leiloará vestidos usados por personalidades em um calendário feito pelo GRAACC.

"Amiguinhas, olha, agora virei até modelo!", escreveu Palmirinha, que completará 87 anos no fim de junho.

Nos comentários, alguns fãs compararam a cozinheira com a rainha Elizabeth II, da Inglaterra.

O leilão online será realizado na sexta-feira, 8. A peça é descrita como um "conjunto clássico composto por duas peças, sendo um vestido com modelagem reta, decote redondo e blazer Alfaiataria em cetim Prada na cor off White, tamanho 44, estilista Dieferson Gomes".