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'Agora virei até modelo', brinca Palmirinha em foto para campanha

Apresentadora está sendo comparada com a rainha Elizabeth em projeto beneficente

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 18:46
Vovó Palmirinha Crédito: Reprodução / Instagram
A apresentadora Palmirinha usou seu Instagram para mostrar seu visual como garota propaganda do Projeto Doce Viver, que leiloará vestidos usados por personalidades em um calendário feito pelo GRAACC.
"Amiguinhas, olha, agora virei até modelo!", escreveu Palmirinha, que completará 87 anos no fim de junho.
Nos comentários, alguns fãs compararam a cozinheira com a rainha Elizabeth II, da Inglaterra.
O leilão online será realizado na sexta-feira, 8. A peça é descrita como um "conjunto clássico composto por duas peças, sendo um vestido com modelagem reta, decote redondo e blazer Alfaiataria em cetim Prada na cor off White, tamanho 44, estilista Dieferson Gomes".
O site ainda afirma que toda a renda gerada no leilão será revertida para a causa apoiada pela Associação Projeto Doce Viver - GRAACC.

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