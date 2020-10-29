Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Palmirinha recebe alta de hospital após internação por infecção urinária

Apresentadora estava internada desde o dia 22 de outubro

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 10:47
Palmirinha
Palmirinha Crédito: Instagram/@vovopalmirinha
A apresentadora Palmirinha Onofre recebeu alta do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em que estava internada para tratar uma infecção urinária, no fim da tarde desta quarta-feira, 28.
A cozinheira estava passando por tratamento desde a última quinta-feira, 22. Na terça, 27, ela publicou um vídeo tranquilizando seus fãs e agradecendo o apoio.
"Oi, pessoal. A Palmirinha está aqui! Não foi dessa vez que a Palmirinha foi, não. Ainda vou cozinhar bastante para vocês", disse, na ocasião. Segundo sua assessoria de imprensa, "a internação aconteceu para que ela pudesse receber antibiótico na veia".
No último dia 16 de outubro, o Estadão publicou uma entrevista com a apresentadora na qual ela conta como tem passado o isolamento em sua casa. Clique aqui para ler.

Confira a íntegra do boletim médico com o anúncio de alta de Palmirinha:

"28/10/2020 - 18h30
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que a paciente Sra. Palmira Nery Silva Onofre, a Palmirinha, teve alta hospitalar na tarde de hoje, 28 de outubro, após ter tratado quadro de infecção urinária.
Marcelo Oliveira dos Santos - Diretor Clínico
Antonio da Silva Bastos Neto - Diretor Executivo Médico"

Veja Também

Internada por infecção urinária, Palmirinha tranquiliza fãs em vídeo

Louro José dividido entre Ana Maria e Palmirinha gera repercussão na web

Palmirinha explode de emoção no "Mais Você": "Hoje, eu posso morrer"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados