Palmirinha recebe alta de hospital após internação por infecção urinária

Palmirinha Crédito: Instagram/@vovopalmirinha

A apresentadora Palmirinha Onofre recebeu alta do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em que estava internada para tratar uma infecção urinária, no fim da tarde desta quarta-feira, 28.

A cozinheira estava passando por tratamento desde a última quinta-feira, 22. Na terça, 27, ela publicou um vídeo tranquilizando seus fãs e agradecendo o apoio.

"Oi, pessoal. A Palmirinha está aqui! Não foi dessa vez que a Palmirinha foi, não. Ainda vou cozinhar bastante para vocês", disse, na ocasião. Segundo sua assessoria de imprensa, "a internação aconteceu para que ela pudesse receber antibiótico na veia".

No último dia 16 de outubro, o Estadão publicou uma entrevista com a apresentadora na qual ela conta como tem passado o isolamento em sua casa. Clique aqui para ler.

Confira a íntegra do boletim médico com o anúncio de alta de Palmirinha:

"28/10/2020 - 18h30

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que a paciente Sra. Palmira Nery Silva Onofre, a Palmirinha, teve alta hospitalar na tarde de hoje, 28 de outubro, após ter tratado quadro de infecção urinária.

Marcelo Oliveira dos Santos - Diretor Clínico