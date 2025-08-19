Baleia-jubarte é avistada a menos de 4 km da costa de Vitória

Uma baleia-jubarte foi flagrada na tarde desta terça-feira (19) a menos de quatro quilômetros da costa, na Baía de Vitória. O flagrante (veja acima) , registrado pelo pescador Pedro Henrique Galis Aprijo, mostra o animal próximo à região onde os navios aguardam ancorados, próximo à região do Porto de Tubarão.

Segundo Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, este foi o registro mais próximo da temporada, iniciada no fim de maio. “Geralmente as baleias ficam a partir da área (de fundeio) onde os navios estão ancorados. Essa, de fato, foi a mais próxima já vista nesta temporada, que segue até o mês de outubro”, explicou Sandro. Ele destacou ainda que o projeto realiza monitoramento científico para estudar impactos de embarcações e ruídos sobre os animais que costumam aparecer no litoral capixaba.