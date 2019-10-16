Pai de Anitta procura suposto filho fora do casamento para fazer DNA

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 08:24
- Atualizado há 6 anos
A terça-feira (15) foi de polêmica - só para variar - no mundo dos famosos. Agora é Anitta que pode ter um irmão sem nem saber. O pai dela, Mauro Machado, o Painitto - como é conhecido nas redes sociais -, até já está buscando o rapaz para se submeter a um exame de DNA.
O menino seria fruto de um relacionamento dele com uma ex-companheira, a quem ele já até buscou fazer contato.
A informação, publicada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ainda dá conta de que Anitta é que está atrás do rapaz para que a família possa resolver a situação toda.
