Home
>
Famosos
>
Pai de Anitta procura suposto filho fora do casamento para fazer DNA

Pai de Anitta procura suposto filho fora do casamento para fazer DNA

Pode ser que a Poderosa tenha um irmão e nem saiba! Bomba estourou nesta terça (15), quando a web ficou sabendo do caso e das movimentações que a cantora e o pai estão fazendo para achar o rapaz

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 08:24

 - Atualizado há 6 anos

A cantora Anitta e o pai, Mauro Machado, o Painitto Crédito: Reprodução/Instagram @painitto

A terça-feira (15) foi de polêmica - só para variar - no mundo dos famosos. Agora é Anitta que pode ter um irmão sem nem saber. O pai dela, Mauro Machado, o Painitto - como é conhecido nas redes sociais -, até já está buscando o rapaz para se submeter a um exame de DNA.

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

O menino seria fruto de um relacionamento dele com uma ex-companheira, a quem ele já até buscou fazer contato. 

Leia mais

Mamma Bruschetta anuncia bariátrica e plástica: "20 quilos de barriga"

Vídeo: filme sobre Gretchen ganha primeiro teaser

Em Vitória, Thiaguinho não quis falar de casamento com Fernanda Souza

A informação, publicada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ainda dá conta de que Anitta é que está atrás do rapaz para que a família possa resolver a situação toda. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais