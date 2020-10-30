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Polêmica!

Padre Fabio de Melo defende união civil de casais gays

Sacerdote falou sobre assunto ao comentar declaração do papa a favor dos direitos LGBT

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 17:47
O padre Fabio de Melo, de 49 anos, defendeu nesta quinta-feira (29) o direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Em live com o empresário Marcus Montenegro, ele comentou a declaração do papa Francisco de que pessoas homossexuais "são filhas de Deus e têm direito a uma família".
Padre Fábio de Melo
Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação
O sacerdote brasileiro lembrou que, em 2013, foi execrado pela ala mais conservadora da Igreja Católica por ter se posicionado de forma semelhante ao papa. "Nós precisamos saber distinguir o que é uma regra religiosa de uma regra civil. Porque somos religiosos nós não temos que impor às pessoas que não são as nossas regras ou impedi-las de terem os seus direitos civis garantidos", afirmou ele.

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Fabio de Melo disse que sempre considerou uma injustiça os casais gays não terem direito a uma união civil. "Não cabe a mim como padre ficar impondo ao outro uma regra que não me diz respeito. É uma questão de justiça." Segundo ele, o que o papa Francisco disse não quer dizer que os sacerdotes terão que celebrar agora os casamentos gays agora dentro da igreja. 
"O contexto que ele fala é uma instância jurídica-civil. A gente sabe do grande desastre que é quando misturamos a religião e o Estado, do quanto pode ser prejudicial", acrescentou.
A declaração do papa em defesa dos direitos LGBT está presente no documentário "Francesco", dirigido pelo americano Evgeny Afineevsky, e lançado em Roma, no último dia 21. "Pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deveria ser descartado [dela] ou ser transformado em miserável por conta disso", diz o pontífice no filme.
"O que temos de criar é uma lei de união civil. Assim, ficam legalmente protegidos. Posiciono-me por isso", afirma.
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