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Fernanda Paes Leme revela que perdeu virgindade com Paulinho Vilhena

'Era uma pessoa que eu sabia que me queria bem', disse atriz durante entrevista para Theodoro Cochrane

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 11:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 11:09
A atriz Fernanda Paes Leme
A atriz Fernanda Paes Leme Crédito: Lourival Ribeiro /SBT
Fernanda Paes Leme e Paulinho Vilhena tiveram papeis marcantes no seriado Sandy & Júnior, entre 1999 e 2002. O ator fazia par romântico na série com a cantora mas, na vida real, saia com Fernanda. "Perdi a virgindade com ele (Paulinho), com 17 anos, quando a gente fazia o seriado. A gente era amigo, eu era super afim dele e ficava com ele desde o começo da série. A gente ficava, mas era aquela coisa, eu era virgem... e eu disse, o dia que quiser eu te aviso. foi praticamente agendada minha perdida da virgindade", declarou Fernanda Paes Leme, em entrevista a Theodoro Cochrane no YouTube.
Ela deu mais detalhes sobre aquele dia: "sai da escola, ele morava na rua da minha escola. Daí, fiz a prova, saí da escola, mochilinha e fui: 'Oi, seu José, to indo ali perder a virgindade com Paulinho Vilhena'. Já estava muito segura e preparada, não tinha aquela tensão. Era uma pessoa que eu sabia que me queria bem. A gente não era namorado oficial, mas eu também não tinha esse tipo de sonho. E aí foi isso, perdi a virgindade e foi tão legal", lembra.

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No vídeo de estreia do canal "Téte a Theo", ela contou sobre o ensaio para a revista Playboy, em 2005, e a primeira cena de sexo que fez na televisão, na minissérie "Um Só Coração", um ano antes, na Globo. "Era assim: 'cena 1, Eliza e Fernão transam'. Falei: 'Ah, legal'. Chegou no set, o Herson Capri foi um 'lorde', o melhor par romântico na história da minha carreira, são 20 anos, todo mundo preocupado, pois eu era uma menina de 19 anos. Eu ficava de joelhos e nem encostei nele. Ele é muito profissional, mas eu tive uma crise de riso", lembra.
Para não parar a cena, Fernanda conta que escondia a cabeça no travesseiro para rir, enquanto Herson continuava a cena normalmente. No fim da entrevista, Theodoro pediu os dados de nascimento de Fernanda para o pai, Zeca Cochrane, que é astrólogo há 40 anos, fazer uma previsão. A atriz quis saber sobre o futuro profissional dela.

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