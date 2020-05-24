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Polêmica

Fernanda Paes Leme chama Alexandre Pato de gado por defender Bolsonaro

Jogador postou slogam de Bolsonaro após divulgação de vídeos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 15:41

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 15:41

A atriz Fernanda Paes Leme comemora alta média após ser diagnosticada com Covid-19
A atriz Fernanda Paes Leme Crédito: Instagram/fepaesleme
O jogador do São Paulo Alexandre Pato, 30, provocou polêmica nas redes sociais ao postar o slogan de Jair Bolsonaro, após a divulgação de vídeos de uma reunião ministerial em que o presidente usa palavrões e faz ameaças.
"Brasil acima de tudo; Deus acima de todos", escreveu o jogador em sua conta no Twitter.
A atriz Fernanda Paes Leme, 36, não gostou e comentou que "só falta trocar o nome para gado". Já o youtuber Felipe Castahari, 30, disse que ele é "uma vergonha para a nação tricolor", em referência ao time do São Paulo.
Mas houve quem concordasse com Pato, como o também jogador Felipe Melo, 36, do Palmeiras, que comentou no post do amigo com o mesmo slogan de Bolsonaro.
Pato ainda defendeu sua posição em relação ao presidente: "Torço para o Brasil melhorar, crescer cada vez mais e ser um exemplo de país. Então vou apoiar o presidente sim, para que ele possa fazer um Brasil melhor. Porque ele está no comando hoje, mas às vezes também não concordo com algumas coisas".

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Durante a reunião ministerial, Bolsonaro e ministros falam palavrões, fazem ameaças de prisão, morte e proferem xingamentos e ataques a governadores e integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ações de combate ao coronavírus são tratadas de forma lateral no encontro.
O presidente chega a falar ainda no encontro sobre controlar órgãos de segurança para preservar sua família. "Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence a estrutura nossa. Vai trocar!", disse.

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