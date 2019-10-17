Música

Nicki Minaj revela parceria com Adele mesmo após inglesa pedir segredo

Britânica chegou a cantar uma música da rapper há alguns meses

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 19:21 - Atualizado há 6 anos

A rapper Nicki Minaj Crédito: Instagram/@nickiminaj

A rapper Nicki Minaj, 36, anunciou que fará uma parceria com a britânica Adele, 31. A afirmação foi feita durante entrevista ao programa Entertainment Tonight mesmo depois de Adele ter pedido segredo à colega.

"Adele me fez jurar segredo, então não estou permitida a falar para ninguém que estou trabalhando com ela. E que já gravamos um vídeo. E que é uma música épica", entregou Minaj depois de um entusiasmado "sim, sim, sim".

Detalhes sobre o nome da música ou quando será lançada ainda não foram divulgados, mas a imprensa americana aposta que estará no próximo álbum de Adele. A britânica já havia revelado ser fã de Nicki Minaj e até cantou um rap dela em junho.

A cantora Adele Crédito: Instagram/@adele

O anúncio de parceria da rapper acontece apenas um mês depois de ela anunciar sua aposentadoria da música, dizendo que vai focar a família. Ela está noiva do produtor musical Kenneth Petty e deve casar em alguns meses.

"Decidi me aposentar e fazer minha família", postou ela em sua conta no Twitter. "Aos meus fãs, continuem me representando, façam isso até minha morte (...) Amo vocês para sempre", completou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta