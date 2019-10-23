"Ela é linda"

Nasce filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti

Atriz intrigou fãs ao postar no Twitter "ela é linda" e levantou suspeitas; informação foi confirmada ao Uol pela assessoria da atriz

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 10:12 - Atualizado há 6 anos

Tatá Werneck dá à luz à sua primeira filha Crédito: Instagram/@tatawerneck

Nasceu na manhã desta quarta-feira (23) a filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz e humorista ao Uol.

"Tatá Werneck deu à luz uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e agradecem o carinho de todos", diz a nota enviada à reportagem pela assessoria de Tatá.

Mais cedo, a atriz já tinha provocado suspeitas na web ao postar a frase "ela é linda" no Twitter.

Ela é linda ?❤️❤️ — Tata werneck (@Tatawerneck) October 23, 2019

