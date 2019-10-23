Juntos? Fãs vão à loucura com foto de Caio Castro e Larissa Manoela

Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro) em 22 de Out, 2019 às 4:17 PDT

Nos comentários, os internautas só souberam rasgar elogios: "Perfeitos!". "Os dois estão maravilhosos juntos. Parabéns", sugeriu outra. Outro comentou: "Lindos".

O contrato de Larissa Manoela com o SBT acaba em dezembro e a bonita já manifestou que não irá renovar com a emissora de Silvio Santos.