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Criou filhos sozinha

Na Globo, Gretchen fala de idade, amor e dinheiro: 'Nunca pedi pensão'

Gretchen foi convidada para ir ao 'Se Joga', na Globo', e abriu o jogo sobre casamentos, idade e experiência de ser mãe a, agora, na expectativa de ser avó
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 10:49

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 10:49

A dançarina Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Aos 60 anos, Gretchen foi a grande convidada do "Se Joga", da Globo, nesta quinta-feira (7) e aproveitou a oportunidade para falar de carreira, seus casamentos, idade e dinheiro. E, é claro, aproveitou a oportunidade para falar de filhos. Durante o bate-papo, a Rainha do Rebolado negou que tenha selado união 17 vezes e disse que há seis anos vive o seu melhor relacionamento, com o empresário português Carlos Marques. 
"Falo muito com as mulheres da nossa idade, 60 anos, falo para essas mulheres que acham que o amor já passou, 'ninguém vai me querer'... O quê? Agora é que a gente está maravilhosa para receber um amor na vida da gente, porque a gente está madura! Não só as mulheres, os homens. A melhor idade. Estou amando ter 60 anos. É muito legal porque você tem uma cabeça madura, você gosta das coisas, sabe o que quer, é o momento certo para ter um relacionamento", avaliou a bonita. 

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A mãe de Thammy também foi surpreendida, durante a atração global, pela chegada do filho ao estúdio, que detalhou um pouco de como a dançarina lida com a esposa, Andressa Ferreira. "Vou descobrir (a Gretchen avó) agora no final do ano, mas por enquanto ela está surreal. Ela mima a Andressa o tempo todo, faz tudo que ela quer, vai ao mercado e traz verduras porque tem que comer vitaminas", falou. 
Ver essa foto no Instagram

Tá sendo lindooooo. Obrigada pelo carinho. @sejoga_globo

Uma publicação compartilhada por Gretchenoficial (@mariagretchen) em

Gretchen, que tem cinco filhos biológicos e dois adotivos, também falou sobre sua independência ao criar os "filhotes": "Eles não me dão um pingo de trabalho, porque sei a educação que dei para eles, a criação que dei. Eu sou uma mãe literalmente solteira, porque quem criou meus filhos fui eu, nunca pedi pensão para nada, todos eles estão formados, bens de vida. E agora vou ser avó de três, maravilhoso".

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