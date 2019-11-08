Na Globo, Gretchen fala de idade, amor e dinheiro: 'Nunca pedi pensão'

Aos 60 anos, Gretchen foi a grande convidada do "Se Joga", da Globo, nesta quinta-feira (7) e aproveitou a oportunidade para falar de carreira, seus casamentos, idade e dinheiro. E, é claro, aproveitou a oportunidade para falar de filhos. Durante o bate-papo, a Rainha do Rebolado negou que tenha selado união 17 vezes e disse que há seis anos vive o seu melhor relacionamento, com o empresário português Carlos Marques.
"Falo muito com as mulheres da nossa idade, 60 anos, falo para essas mulheres que acham que o amor já passou, 'ninguém vai me querer'... O quê? Agora é que a gente está maravilhosa para receber um amor na vida da gente, porque a gente está madura! Não só as mulheres, os homens. A melhor idade. Estou amando ter 60 anos. É muito legal porque você tem uma cabeça madura, você gosta das coisas, sabe o que quer, é o momento certo para ter um relacionamento", avaliou a bonita.
A mãe de Thammy também foi surpreendida, durante a atração global, pela chegada do filho ao estúdio, que detalhou um pouco de como a dançarina lida com a esposa, Andressa Ferreira. "Vou descobrir (a Gretchen avó) agora no final do ano, mas por enquanto ela está surreal. Ela mima a Andressa o tempo todo, faz tudo que ela quer, vai ao mercado e traz verduras porque tem que comer vitaminas", falou.
Gretchen, que tem cinco filhos biológicos e dois adotivos, também falou sobre sua independência ao criar os "filhotes": "Eles não me dão um pingo de trabalho, porque sei a educação que dei para eles, a criação que dei. Eu sou uma mãe literalmente solteira, porque quem criou meus filhos fui eu, nunca pedi pensão para nada, todos eles estão formados, bens de vida. E agora vou ser avó de três, maravilhoso".