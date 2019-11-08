Na Globo, Gretchen fala de idade, amor e dinheiro: 'Nunca pedi pensão'

"Falo muito com as mulheres da nossa idade, 60 anos, falo para essas mulheres que acham que o amor já passou, 'ninguém vai me querer'... O quê? Agora é que a gente está maravilhosa para receber um amor na vida da gente, porque a gente está madura! Não só as mulheres, os homens. A melhor idade. Estou amando ter 60 anos. É muito legal porque você tem uma cabeça madura, você gosta das coisas, sabe o que quer, é o momento certo para ter um relacionamento", avaliou a bonita.