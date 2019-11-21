Motoboy que aparece brincando em vídeo de festa é demitido

Mathielo C Ferreira, motoboy capixaba que viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Twitter

Mathielo C. Ferreira, de 35 anos, não acabou bem. A zoeira e curtição do motoboy, de 35 anos, não acabou bem. O rapaz que foi filmado curtindo uma festa , com direito a chutar uma cadeira pelos ares e acertar a cabeça de uma amiga, foi demitido na quarta-feira (20).

De acordo com a sócia da Famiglia da Pizza, Carolina Saitt Nicacio, o motoboy estava em horário de trabalho quando o vídeo foi gravado.

"Três pontos marcaram a demissão: primeiro, ele trabalhou alterado; segundo, ele destratou um cliente; e terceiro porque ele participou daquela situação no horário de expediente", disse Carolina.

"Ele foi muito irresponsável e será punido. As pessoas podem se divertir, mas tudo na vida tem hora para acontecer", completou.

o motoboy ja saiu pra entrega faz 40 minutos deve tá chegando



pic.twitter.com/I49uuQFsCu — thateus (@thateuss) 18 de novembro de 2019

Segundo a empresária, Mathielo trabalhava na pizzaria das 18h à 0h e, neste dia, cometeu algumas trapalhadas. A festa aconteceu numa residência vizinha ao estabelecimento e o comportamento do motoboy foi inadequado.

"Ele acabou trocando pedidos de clientes, chegou a destratar um e estava visivelmente alterado", comenta.

"Ele saía para fazer as entregas e, entre uma entrega e outra, ele ia na festa e fazia estas palhaçadas registradas no vídeo", completou.

Segundo Carolina, a prova que Mathielo estava em horário de trabalho foi o uso da mochila de entregas. A empresária diz que o equipamento não fica com os motoboys. "Ele poderia estar com a mochila da pizzaria no vídeo, mas a nossa estava com a alça quebrada e ele usou a do Ifood. Ele nunca vai embora com a mochlia, ela fica no estabelecimento", esclarece.

OUTRO LADO

A reportagem entrou em contato com Mathielo, que confirmou a demissão. "Não vou julgar a forma como as pessoas comandam o seu comércio, mas algumas coisas que foram ditas não condizem com a verdade", afirmou o rapaz.

"Não troquei nenhuma encomenda e também não trabalhei embrigado, como estão falando. Sou motoboy há cerca de dez anos e sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Por isso, sempre fui muito querido por onde passei", desabafa Mathielo.

Ele afirma que já tem algumas propostas de emprego em vista. "Estou recebendo muitas ligações. Graças a Deus, tenho muitos amigos. Vou continuar trabalhando com isso, pois é o que sei fazer de melhor", adianta.