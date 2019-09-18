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Viraliza suposta foto de padre Fábio de Melo exibindo corpão de sunga

Religioso, na verdade, foi vítima de fake news e foto que circula na web é de um personal trainer que já foi identificado pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia; entenda

Publicado em 

18 set 2019 às 06:57

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 06:57

O personal Leandro Ferreira, confundido com o padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução/Instagram
O padre Fábio de Melo se viu no meio de uma polêmica daquelas ao longo desta terça-feira (17), quando começou a circular na web uma foto de um homem com cabeça baixa de sunga vermelha que foi apontado como sendo o sacerdote. 
Crédito: Montagem Gazeta Online
No entanto, nada se passava de uma grande confusão. Primeiro porque na foto, o bonitão de sunga ostenta uma tatuagem na perna - o que padre Fábio não tem. E em seguida a verdade veio à tona: trata-se de um personal trainer que, realmente, chama a atenção pela semelhança com o religioso. 
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Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o personal Leandro Ferreira, de 28 anos, contou como está sendo a repercussão do caso: "Fiquei muito surpreso, confesso que não esperava! Eu, no começo, fiquei assustado com as pessoas que me seguem em rede sociais, me mandando prints e fotos da minha foto viralizando em grupos, falando que era o padre Fábio". 
O padre Fábio de Melo Crédito: Globo/Divulgação
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Ainda assim, Leandro não se importou com a repercussão, como alegou à colunista: "Eu levei na esportiva, achei engraçado! Afinal, quem não quer parecer com o padre Fábio de Melo? Na verdade, não me acho muito parecido com ele não, talvez a barba, o cabelo! (Risos). Algumas pessoas já tinham mencionado que eu lembrava o padre". 

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