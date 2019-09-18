Viraliza suposta foto de padre Fábio de Melo exibindo corpão de sunga

No entanto, nada se passava de uma grande confusão. Primeiro porque na foto, oostenta uma tatuagem na perna - o que padre Fábio não tem. E em seguida a verdade veio à tona: trata-se de umque, realmente, chama a atenção pela semelhança com o religioso.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o personal Leandro Ferreira, de 28 anos, contou como está sendo a repercussão do caso: "Fiquei muito surpreso, confesso que não esperava! Eu, no começo, fiquei assustado com as pessoas que me seguem em rede sociais, me mandando prints e fotos da minha foto viralizando em grupos, falando que era o padre Fábio".

Ainda assim, Leandro não se importou com a repercussão, como alegou à colunista: "Eu levei na esportiva, achei engraçado! Afinal, quem não quer parecer com o padre Fábio de Melo? Na verdade, não me acho muito parecido com ele não, talvez a barba, o cabelo! (Risos). Algumas pessoas já tinham mencionado que eu lembrava o padre".