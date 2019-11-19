Motoboy capixaba zoa em festa, viraliza na web e vê cantadas aumentarem

Mathielo C Ferreira, motoboy capixaba que viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Twitter

Twitter desde a noite de segunda (18). Na farra, o rapaz, além de dançar sensualmente com as "minas", dá um "chutão" em uma cadeira, quase marcando um "golaço". Um misterioso vídeo de um motoboy "doidão", curtindo uma festa ao lado de várias garotas, está "bombando" nodesde a noite de segunda (18). Na farra, o rapaz, além de dançar sensualmente com as "minas", dá um "chutão" em uma cadeira, quase marcando um "golaço". Porém, toda "zoeira" acabou na demissão do trabalhador.

As imagens viralizaram nas redes sociais e, até a tarde desta terça (19), já foram visualizadas mais de 1,5 milhões de vezes. Os retuítes já passam de 18 mil, só no vídeo original. O que você, caro leitor, não deve imaginar é que o rapaz, que ganhou fama no Brasil da noite para o dia, é capixaba (!), e mora em Santa Mônica, Vila Velha.

Rapaz, doideira isso. Não tenho a mínima ideia de como esse vídeo caiu nas redes sociais. Estou assustado até agora! É muita gente ligando, tirando sarro, me chamando de doidão e dizendo que virei famosinho da internet, brinca Mathielo C. Ferreira, de 35 anos, que trabalha como entregador para uma pizzaria de Vila Velha.

o motoboy ja saiu pra entrega faz 40 minutos deve tá chegando



pic.twitter.com/I49uuQFsCu — thateus (@thateuss) November 18, 2019

LOUCURA, LOUCURA!

Quer entender como a rolou a treta? Vamos explicar, lógico... Vamos não, Mathielo vai... Era a festa de um amigo, que mora na Praia de Itaparica. Rolou na sexta-feira (15) e cheguei lá para curtir às 23h30, depois que tinha feito as entregas. Todo mundo perguntou se estava bêbado. Claro que não! Sou doidão assim mesmo. Gosto muito de curtir e cair na farra com os meus amigos. Sou elétrico e não paro de zoar (risos).

Engana-se quem pensa que a farra acabou ai. Depois, fui para casa, troquei de roupa, e fomos curtir em outro lugar, na boate Vem que Tem, no mesmo bairro. Rolou a noite toda, complementa, dizendo que não tinha Twitter até a mítica (no bom sentido) segunda-feira.

Só fiz porque me falaram que o vídeo estava rolando e queria saber o que estava acontecendo. Tá uma doideira (risos). Vários convites de amizade nas redes sociais, gente me chamando para curtir a festa, propostas de namoro. Não dou conta! Não quero fazer sucesso na internet, não! Muito doido, mesmo, brinca.

Não quer? Sei.... Ele diz que não, mas já está xavecando as garotas em seu recém-criado Twitter... É o bônus da fama! "Do jeito que entrei na festa aí, eu entro no seu quarto fazendo a festa também", respondeu Mathielo a uma internauta.

Do jeito q entrei na festa aí eu entro no seu quarto fazendo a festa tbm...rsrs — Mathielo C Ferreira (@MathieloF) November 19, 2019

Tá... Mas onde foi parar a cadeira? Cara, essa cadeira maluca quebrou e bateu na cabeça de uma amiga. Fiquei superchateado, lamenta o rapaz, que é solteiro, livre, leve e solto (pelo Twitter deu para sentir essa vibe pegador).

Tem vários vídeos rolando, com várias versões diferentes. Tem um monte de gente me colocando um grupos de várias partes do país. Nem sei quem é, brinca, com uma gargalhada que não esconde a felicidade.

Pensa que acabou? Não, mesmo. Em outro vídeo (que também está viralizando nas redes), Mathielo aparece, na mesma festa, deslizando na grama molhada pela chuva. Bem no estilo: "peixinho mergulhando para a vitória". Alguém tem dúvida que vai virar meme?