Capixabas viralizam com música de Freddie Mercury e Montserrat Caballé

Rami Malek que se cuide! O ator que interpretou soprano Montserrat Caballé. que se cuide! O ator que interpretou Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" nos cinemas fez bonito, mas uma dupla capixaba não deixa nada a desejar performando sucessos que o cantor colecionou dividindo palco com a

Freddie e Montserrat eternizaram a música tema das Olimpíadas de 1992, "Barcelona", e também a clássica "How Can I Go On". Os nossos Marcos e Rogério embalaram os dois sucessos em suas vozes e estão chamando a atenção da internet pela semelhança com as gravações originais.

Vídeo que circula na web já tem mais de 51 milhões de visualizações e é o mais bombado da dupla capixaba na internet. Na gravação, eles surgem em um palco cantando "How Can I Go On" e são ovacionados pela platéia em diversos pontos da apresentação (veja vídeo abaixo).

Banda Aço Doce, em Em tempo, só uma correção: a publicação da gravação diz que os dois, que atualmente comandam, em Cachoeiro de Itapemirim , são de Goiás, o que não é verdade.

Em bate-papo com Edu Henning , comentarista da TV Gazeta , nesta sexta-feira (13) durante o "Bom Dia ES", Marcos e Rogério esclareceram toda a história e comemoraram o sucesso dos hits nas redes sociais. "A gente está aqui para falar da nossa história, desse vídeo que bombou na internet, viralizou... Um amigo em comum nosso colocou no YouTube e agora estamos sendo chamados para fazer shows em várias partes do Brasil. Mas nós não somos de Goiás, como diz a publicação que acabou sendo a mais compartilhada nesse período", explicaram.

Ainda assim, com o sucesso rendendo frutos, eles estão mais do que felizes pelo reconhecimento que vêm recebendo de fãs e novos admiradores. "A publicação impulsionou muito a nossa carreira, está sendo maravilhoso para a gente. Já estamos com shows em Rondônia, São Paulo... Estamos muito felizes", finalizaram.

Interpretando "Barcelona", os dois já aparecem em um estúdio, com som e vídeo profissionais, em vídeo publicado no YouTube no perfil da RHM Studio.