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"How Can I Go On"

Capixabas viralizam com música de Freddie Mercury e Montserrat Caballé

Vídeo circula na web dizendo que a dupla é de Goiás, mas eles são mesmo é naturais de Mimoso do Sul e hoje têm uma banda em Cachoeiro de Itapemirim
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

13 set 2019 às 09:06

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 09:06

Rami Malek que se cuide! O ator que interpretou Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" nos cinemas fez bonito, mas uma dupla capixaba não deixa nada a desejar performando sucessos que o cantor colecionou dividindo palco com a soprano Montserrat Caballé.
Freddie e Montserrat eternizaram a música tema das Olimpíadas de 1992, "Barcelona", e também a clássica "How Can I Go On". Os nossos Marcos e Rogério embalaram os dois sucessos em suas vozes e estão chamando a atenção da internet pela semelhança com as gravações originais.
Vídeo que circula na web já tem mais de 51 milhões de visualizações e é o mais bombado da dupla capixaba na internet. Na gravação, eles surgem em um palco cantando "How Can I Go On" e são ovacionados pela platéia em diversos pontos da apresentação (veja vídeo abaixo).
Em tempo, só uma correção: a publicação da gravação diz que os dois, que atualmente comandam Banda Aço Doce, em Cachoeiro de Itapemirim, são de Goiás, o que não é verdade.
Em bate-papo com Edu Henning, comentarista da TV Gazeta, nesta sexta-feira (13) durante o "Bom Dia ES", Marcos e Rogério esclareceram toda a história e comemoraram o sucesso dos hits nas redes sociais. "A gente está aqui para falar da nossa história, desse vídeo que bombou na internet, viralizou... Um amigo em comum nosso colocou no YouTube e agora estamos sendo chamados para fazer shows em várias partes do Brasil. Mas nós não somos de Goiás, como diz a publicação que acabou sendo a mais compartilhada nesse período", explicaram.
> Música "Back in Brazil" de Paul McCartney pode ter sido feita no ES
Ainda assim, com o sucesso rendendo frutos, eles estão mais do que felizes pelo reconhecimento que vêm recebendo de fãs e novos admiradores. "A publicação impulsionou muito a nossa carreira, está sendo maravilhoso para a gente. Já estamos com shows em Rondônia, São Paulo... Estamos muito felizes", finalizaram.
Interpretando "Barcelona", os dois já aparecem em um estúdio, com som e vídeo profissionais, em vídeo publicado no YouTube no perfil da RHM Studio.
(Com informações de Edu Henning e da TV Gazeta)

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