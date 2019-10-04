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Quase lá, hein, Mick!

Mick Jagger diz que nunca imaginou cantar perto dos 80 anos

Rockeiro pai de Lucas Jagger, fruto de seu relacionamento com Luciana Gimenez, que tem fortuna avaliada em mais de R$ 1 bilhão, está com 76 anos e longe de parecer se aposentar dos palcos

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 09:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2019 às 09:17
O cantor Mick Jagger Crédito: Reprodução/Instagram @mickjagger
Mick Jagger, 76, afirma que já pensou seriamente sobre sua aposentadoria porque nunca imaginou que ainda estaria tão ativo perto dos anos 80 anos. Para o músico, ele duraria nos palcos no máximo até os 60 anos, segundo reportagem do jornal britânico The Sun.
Hoje, a sua fortuna é avaliada em 290 milhões de libras (um pouco mais de R$ 1,4 bilhão), porém, a vida do roqueiro nunca foi assim tão estável. Laurence Myers, 83, que gerenciava o dinheiro dos Stones na época, relevou a preocupação de Jagger teve com a aposentadoria antes do sucesso estrondoso da banda inglesa.
"Os Rollings Stones já faziam muito sucesso, mas não estavam ganhando dinheiro ainda. Fiz a contabilidade da turnê de 1964 e não sobrou nada para eles. Certo dia, Jagger passou a falar sobre diversas coisas, e a aposentadoria foi um desses assuntos", conta Myers.

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O contador ainda lembra de Jagger dizendo: "Não estarei mais cantando rock quando chegar aos 60". Myers concedeu a entrevista durante o lançamento de sua autobiografia "Hunky Dory (Who Knew?)", que narra histórias da época em que era próximos dos principais astros do rock dos anos 1970 e 1980.
O livro, ainda não lançado no Brasil, ainda traz histórias de John Lennon, dos membros do Led Zeppelin, David Bowie, entre outros.

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