Mick Jagger diz que nunca imaginou cantar perto dos 80 anos

O cantor Mick Jagger Crédito: Reprodução/Instagram @mickjagger

Mick Jagger, 76, afirma que já pensou seriamente sobre sua aposentadoria porque nunca imaginou que ainda estaria tão ativo perto dos anos 80 anos. Para o músico, ele duraria nos palcos no máximo até os 60 anos, segundo reportagem do jornal britânico The Sun.

Hoje, a sua fortuna é avaliada em 290 milhões de libras (um pouco mais de R$ 1,4 bilhão), porém, a vida do roqueiro nunca foi assim tão estável. Laurence Myers, 83, que gerenciava o dinheiro dos Stones na época, relevou a preocupação de Jagger teve com a aposentadoria antes do sucesso estrondoso da banda inglesa.

"Os Rollings Stones já faziam muito sucesso, mas não estavam ganhando dinheiro ainda. Fiz a contabilidade da turnê de 1964 e não sobrou nada para eles. Certo dia, Jagger passou a falar sobre diversas coisas, e a aposentadoria foi um desses assuntos", conta Myers.

O contador ainda lembra de Jagger dizendo: "Não estarei mais cantando rock quando chegar aos 60". Myers concedeu a entrevista durante o lançamento de sua autobiografia "Hunky Dory (Who Knew?)", que narra histórias da época em que era próximos dos principais astros do rock dos anos 1970 e 1980.